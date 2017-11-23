На подъезде к Воронежу полностью перекроют трассу из-за ремонта ЛЭП

Как сообщает «Воронежэнерго», ограничения установят на подъезде к Воронежу в районе хутора «Ветряк», на 8 километре А-134. Движение полностью перекроют на два часа:

Специалисты просят воронежцев отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее продумать пути въезда в город и выезда из него. Подробную информацию о ходе работ можно получить по бесплатной круглосуточной линии энергетиков: 8 800 50 50 115 или 13−50 (со стационарных телефонов).