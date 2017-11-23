Полицейские помешали медведям полакомиться мексиканской едой

На ролике животные убегают от патрулирующего город на машине стража порядка, который преследует их, приговаривая: «А что это вы тут, ребята, делаете?» По пути один из медведей не может удержаться от соблазна и пытается порыться в ящике с мусором.

Троица попыталась вторгнуться в ресторан Taco Bell, специализирующийся на мексиканской кухне.

В подписи к видео полицейские отметили, что им очень понравилось, как медведи одновременно вскочили и побежали при виде патрульной машины, будто бы настоящие преступники.