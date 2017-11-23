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13:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Полицейские помешали медведям полакомиться мексиканской едой

Полицейские из США засняли трех медведей, решивших посетить закусочную ночью. Видео появилось на Facebook-аккаунте полицейского участка округа Плейсер в штате Калифорния.

На ролике животные убегают от патрулирующего город на машине стража порядка, который преследует их, приговаривая: «А что это вы тут, ребята, делаете?» По пути один из медведей не может удержаться от соблазна и пытается порыться в ящике с мусором.

Во время загрузки произошла ошибка.

Троица попыталась вторгнуться в ресторан Taco Bell, специализирующийся на мексиканской кухне.

В подписи к видео полицейские отметили, что им очень понравилось, как медведи одновременно вскочили и побежали при виде патрульной машины, будто бы настоящие преступники.

Местные жители в комментариях отметили, что видят трио медведей не первый раз. Хизер Келли Лавуа (Heather Kelly Lavoie) заметила, что они как-то раз пытались вскрыть машины у ее дома. Другому комментатору они напомнили нашкодивших подростков, которых застукали полицейские.

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