Полицейские помешали медведям полакомиться мексиканской едой
Полицейские из США засняли трех медведей, решивших посетить закусочную ночью. Видео появилось на
Полицейские из США засняли трех медведей, решивших посетить закусочную ночью. Видео появилось на
На ролике животные убегают от патрулирующего город на машине стража порядка, который преследует их, приговаривая: «А что это вы тут, ребята, делаете?» По пути один из медведей не может удержаться от соблазна и пытается порыться в ящике с мусором.
Троица попыталась вторгнуться в ресторан Taco Bell, специализирующийся на мексиканской кухне.
В подписи к видео полицейские отметили, что им очень понравилось, как медведи одновременно вскочили и побежали при виде патрульной машины, будто бы настоящие преступники.
Местные жители в комментариях отметили, что видят трио медведей не первый раз. Хизер Келли Лавуа (Heather Kelly Lavoie) заметила, что они