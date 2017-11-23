Друг Джигарханяна опроверг сообщение о госпитализации актера
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Народный артист СССР Армен Джигарханян находится на отдыхе в пансионате и чувствует себя хорошо, заявил РИА Новости друг актера Артур Согомонян.
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Народный артист СССР Армен Джигарханян находится на отдыхе в пансионате и чувствует себя хорошо, заявил РИА Новости друг актера Артур Согомонян.
Ранее официальный представитель супруги артиста Элина Мазур со ссылкой на Юрий Клепикова, которого назвала «приближенным человеком» актера, сообщила РИА Новости, что Джигарханян был госпитализирован в среду. По ее словам, состояние актера ухудшилось, на фоне диабета у него отказали ноги.
Это очередная ложь. Он со вчерашнего числа на отдыхе в пансионате, чувствует себя хорошо!
По его словам, Джигарханян сам уехал на машине со своим шофером. «Армен Борисович сам с водителем уезжал из театра. Клепикова в это время в театре не было», — добавил Согомонян.
В конце октября в театре под руководством Армена Джигарханяна проводились следственные действия по ранее возбужденному уголовному делу о краже паспорта у актера. Ранее Мазур сообщила РИА Новости, что на ее квартире и на квартире