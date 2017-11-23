Друг Джигарханяна опроверг сообщение о госпитализации актера

Источник: РИА Новости

Ранее официальный представитель супруги артиста Элина Мазур со ссылкой на Юрий Клепикова, которого назвала «приближенным человеком» актера, сообщила РИА Новости, что Джигарханян был госпитализирован в среду. По ее словам, состояние актера ухудшилось, на фоне диабета у него отказали ноги.

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По его словам, Джигарханян сам уехал на машине со своим шофером. «Армен Борисович сам с водителем уезжал из театра. Клепикова в это время в театре не было», — добавил Согомонян.

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Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего артиста и его 38-летней супруги Виталины Цымбалюк-Романовской начался после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая «причинила ему много боли».

Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и объявила о намерении подать на развод. Вслед за этим Джигарханян обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра «от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива».