Отель в Нью-Йорке исключит из названия фамилию Трампа из-за непопулярности президента
Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU — Гостиница «Трамп Сохо» на Манхеттене в
Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU — Гостиница «Трамп Сохо» на Манхеттене в
Согласно сообщению, гостиница испытывала трудности в бизнесе, с тех пор как Трамп возглавил американскую администрацию.
В связи с этим Trump Organization пришла к соглашению с владельцами гостиницы и здания, в котором она расположена, в соответствии с которым компания больше не будет участвовать в управлении предприятием, а имя президента будет исключено из названия гостиницы.
Ранее сообщалось, что опрос Квиннипэкского университета показал, что уровень поддержки Дональда Трампа упал до 34%, а некоторые американцы не верят, что президент США продержится на своем посту до конца четырехлетнего срока.