Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Латвия потребовала запретить купюру 200 рублей
Клоги способны «убить» ваши ноги
Грэм с размером XL вошла в топ-10 самых богатых моделей (фото)
Панин рассказал о заявлении Поклонской в полицию
"Мы в критической ситуации ": военный о поисках подлодки
Чем известен Дмитрий Хворостовский22 ноября после продолжительной болезни скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский
Умерла актриса и певица Делла Риз
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
Ситуация в Донбассе близка к «точке невозврата» - ДНР
В Киеве заявили о побеге Плотницкого и о причинах
50-летняя Мария Шукшина выглядит ровесницей своей дочери
Алина Кабаева в стильном кожаном наряде приехала в Милан (фото)
МВД Украины заявило о побеге лидера ЛНР в РФ и его причинах
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
12:54 (мск), источник: Интерфакс

Отель в Нью-Йорке исключит из названия фамилию Трампа из-за непопулярности президента

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU — Гостиница «Трамп Сохо» на Манхеттене в Нью-Йорке разорвет связи с Trump Organization и исключит фамилию президента США Дональда Трампа из названия в связи с его непопулярностью в городе, сообщила в ночь на четверг газета The Independent.

Источник: AP 2017

Согласно сообщению, гостиница испытывала трудности в бизнесе, с тех пор как Трамп возглавил американскую администрацию.

В связи с этим Trump Organization пришла к соглашению с владельцами гостиницы и здания, в котором она расположена, в соответствии с которым компания больше не будет участвовать в управлении предприятием, а имя президента будет исключено из названия гостиницы.

Ранее сообщалось, что опрос Квиннипэкского университета показал, что уровень поддержки Дональда Трампа упал до 34%, а некоторые американцы не верят, что президент США продержится на своем посту до конца четырехлетнего срока.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
СМИ: Вашингтон решил оставить войска в Сирии
Производители дешевых лекарств указали на риск их исчезновения
Минтранс разделит автомобилистов на любителей и профессионалов
СМИ: россиянина обвинили во взломе ЦРУ и поместили в больницу
Путин дал «Сатирикону» грант после ссоры Райкина с Мединским
Россия поможет Аргентине найти пропавшую подлодку
Земля стала светлее. LED-лампы увеличили световое загрязнение планеты
Спорт
«Зенит» — на выход, «Локомотив» — на вылет В предпоследнем туре группового этапа Лиги Европы санкт-петербургский «Зенит» сыграет с македонским «Вардаром», чтобы приблизиться к выходу в плей-офф с первого места
Авто
Новая Toyota Camry для России: первые изображения Судя по всему, российская версия японского седана не будет отличаться от уже выпущенных на рынок версий для США и Японии
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Эмилию Кларк разозлили вопросами о сексе в «Игре престолов» Звезда популярного сериала, ранее с энтузиазмом комментировавшая откровенные сцены, на этот раз нецензурно раскритиковала тех, кто задает вопросы о драконах и эротике
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Столешников переулок признан самой дорогой улицей России
В Минстрое допустили подорожание жилья из-за отказа от долевого строительства
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Екатерина Климова показала забавное фото 2-летней дочери Белла позировала для снимка вместе с мамой.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь