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14:13 (мск), источник: Kazinform

Более 42 млн тенге выиграли казахстанцы в лотерею

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Единый оператор лотереи в Казахстане АО «Сәтті Жұлдыз» сообщает о первых промежуточных результатах продаж лотерейных билетов в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Источник: Reuters

«За первые два месяца продаж билетов моментальной лотереи “Бакытты 7” и “Алтын” казахстанцы выиграли и получили более 42 миллионов тенге из общего призового фонда в 468 млн тенге», — говорится в распространенном сообщении.
«Из общего тиража в 2 100 000 билетов моментальной лотерей серии “Бақытты 7” и “Алтын” уже продано 187 836 билетов на общую сумму 73,8 млн тенге. При этом казахстанцы выиграли и уже получили на руки 42 814 689 тенге. Самый крупный выигрыш на данный момент составил 200 000 тенге, два выигрышных билета были приобретены в городах Алматы и Караганды. При этом в продаже все еще остаются счастливые билеты с выигрышем 1 миллион тенге (2 билета) и в 2 миллиона тенге (2 билета)», — цитирует пресс-служба президент компании Александра Тен.

Если обращаться к статистике продаж, то можно отметить, что наибольшее количество билетов среди областных центров было приобретено жителями городов Шымкент, Тараз, Кызылорда, Караганда и Актау. Чаще всего лотерейные билеты покупаются в четверг и в пятницу, на эти дни недели приходится до 45% продаж, реже всего билеты приобретаются в субботу и в воскресенье, на эти приходится 10% продаж.

Напомним, что билеты моментальной лотереи можно приобрести в 150 официальных точках распространения: в крупных городских и региональных Центрах обслуживания населения Государственной корпорации «Правительство для граждан», в сетях крупных ритейлеров, а также в крупных отделениях национального почтового оператора «Казпочта».

Необходимо отметить, что крупные выигрыши выплачиваются путем перевода денег на банковский счет победителя, после удержания налога на выигрыш, согласно налоговому кодексу Республики Казахстан: 10% для резидентов и 20% для нерезидентов.

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