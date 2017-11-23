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12:28 (мск)

Земля стала светлее. LED-лампы увеличили световое загрязнение планеты

Согласно новому исследованию, с 2012 года ночи на планете Земля становятся все светлее. Разбираемся, почему это плохо.

6
фотографий
6
фотографий

Исследователи во главе с Кристофером Кибой из Германского исследовательского центра Geosciences GFZ использовали спутниковые снимки для отслеживания изменений ночного наружного искусственного освещения во всем мире. Ученые обнаружили, что в период между 2012 и 2016 годом количество освещенных областей планеты увеличивалось на 2,2 процента в год.

Яркость света от постоянно освещенных областей также увеличивалась на 2,2 процента в год. Таким образом, каждый год освещенных областей становится все больше, и они становятся все ярче. «Мы теряем все больше и больше 'ночи' в планетарном масштабе», — пишет редактор журнала Science Advances Кип Ходжес. При этом, чем экономичнее технология (как в случае LED), тем шире она используется. То есть именно экономия становится одним из пагубных факторов для экологии.

Команда использовала информацию, собранную радиометром под названием VIIRS, установленном на спутнике Suomi NPP. Среди самых «ярких» регионов — Италия, Нидерланды, Испания и США. Освещение увеличилось по всей Южной Америке, Африке и Азии. При этом спутники не фиксируют холодный свет, излучаемый светодиодами, которые используются все больше и больше в последние несколько лет. Вот как это выглядит в цифрах:

На графике видно, что за 4 года в 20 странах яркость ночного искусственного освещения выросла более чем на 150%, в 59 странах — на 110—150% и так далее. Свет от LED-источников, которых становится все больше, со спутника не виден. | Источник: Carla Schaffer/AAAS

Но даже без LED-источников цифры действительно впечатляют, учитывая, что ночное освещение может иметь серьезные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Эффект пока не полностью изучен, поскольку ночное освещение является довольно новым явлением. Но эксперты уже сейчас называют такие проблемы, как стресс, нарушения сна, а в отдельных случаях даже слепота (у мотыльков). У многих организмов просто нет возможности адаптироваться к этому новому стресс-фактору.

«Таким образом, в ближайшей перспективе, похоже, что искусственное освещение продолжит разрушать естественные световые циклы Земли», — говорится в исследовании. К 2020 году светодиодные источники составят 61% мировых источников искусственного света.

Исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

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