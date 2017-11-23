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12:50 (мск), источник: KaliningradToday

В Калининграде военный музей передают в частные руки

В Калининграде новый собственник здания мемориального комплекса командного пункта «КП 43-й армии» определится 20 декабря. Об этом в ходе рабочего выезда к мемориальному комплексу рассказал заместитель председателя правительства Калининградской области Гарри Гольдман.

По его словам, объект культурно-исторического наследия был включен в перечень государственного имущества, запланированного к приватизации в 2017—2019 годах. В ноябре объявлен открытый конкурс по продаже здания мемориального комплекса в поселке Холмогоровка, прокомментировали собкору KaliningradToday в пресс-службе правительства Калининградской области.

«Региональным агентством по имуществу произведена оценка объекта. Его начальная цена, согласно этой оценке, составляет чуть более восьми миллионов рублей, — сообщил Гольдман. — Мы планируем передать здание командного пункта частному инвестору. Согласно условиям конкурса, инвестор берет на себя обязательства сохранить культурно-историческое назначение объекта. Здание должно использоваться как музей, посвященный Великой Отечественной войне».

«Мы готовы оказывать всестороннюю помощь в восстановлении музея будущим собственникам, — отметил Гольдман. — Например, в комплектовании музейной экспозиции готовы привлечь областной историко-художественный музей. Будет организована координация работы с другими музеями и учреждениями культуры. Необходимо восстановить этот объект для сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны».

Досье. В комплексе сооружений в поселке Холмогоровка в апреле 1945 года находились Вспомогательный пункт управления 3-го Белорусского фронта и Командный пункт 43-й армии. Непосредственная близость к переднему краю фронта давала возможность наладить бесперебойную связь с частями и подразделениями и осуществлять оперативное управление войсками. Этими обстоятельствами и был обусловлен выбор здания под размещение в нем командного и наблюдательного пункта.

В здании также были размещены штаб армии, органы военного и политического управления, командиры родов войск и различные службы с необходимым количеством личного состава. Их работу обеспечивал узел связи с радио- и проводной связью.

В период подготовки и проведения штурма Кёнигсберга в командном пункте 43-й армии руководили боевыми действиями видные советские военачальники, в том числе командующий 3-м Белорусским фронтом дважды Герой Советского Союза, маршал Александр Василевский; заместитель командующего фронтом, Герой Советского Союза, генерал Иван Баграмян; командующий 43-й армией, дважды Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Афанасий Белобородов и другие.

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