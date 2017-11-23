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13:08 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

ГИБДД начала охранять Челябинск от выхлопных газов

Южноуральская Госавтоинспекция подключилась к работе по выявлению автотранспорта с превышением нормативов содержания вредных веществ в выхлопных газах.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники ведомства приступили к дежурству на четырех выездах и въездах в город, чтобы защитить экологию Челябинска, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на отделение пропаганды безопасности ГИБДД.

«Как показывает практика, каждое пятое шестое транспортное средство не соответствует требованиям по выбросам и привлекается нами к административной ответственности, в том числе и должностные лица осуществлявшие выпуск этих транспортных средств на линию», — подчеркнули в ведомстве.

В дневное время для большегрузов будет ограничен въезд в Челябинск по основным магистралям.

«Госавтоинспекцией начинает осуществляться контроль соблюдения требований дорожных знаков «Движение грузовых транспортных средств запрещено. Такой контроль будет осуществляться в том числе и с использованием средств автоматической фото- видео- фиксации. Вводится так же запрет на проезд по г. Челябинску большегрузного транзитного транспорта», — говорится в сообщении ГИБДД.

В ближайшее время в городе установят дополнительные аншлаги и дорожные знаки. Транзитный транспорт будет запускаться в обход Челябинска, что позволит минимизировать негативное влияние выбросов транспортных средств на экологическую обстановку.

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