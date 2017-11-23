Уфологи: в Пермском крае видели НЛО

Согласно данным сервиса Ufo Stalker, в 4 мая 2006 года в Перми в небе пролетел огненный шар. Еще один случай произошел в Кизеле 20 июня 2015 года. Там, по словам очевидцев или уфологов, «что-то покинуло землю».



Всего, по данным сервиса, инопланетяне посетили землю 83737 раз.

