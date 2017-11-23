Несвойственная поздней осени теплая погода установилась в Перми

По данным метеорологов, в ночь на четверг на Средний и Южный Урал пришел тропический воздух из Центральной Азии и Пакистана и распространился над югом Западной Сибири, а также над Средним Поволжьем.

«По данным утреннего радиозондирования атмосферы, температура воздуха на изобарической поверхности (высота около 1,5 км) над Пермью составила +8,8 градусов. Такие значения более характерны для летнего периода», — отмечается в сообщении.

В свою очередь, на сайте Пермского гидрометцентра сообщается, что погода в Пермском крае днем в четверг может достигнуть отметки +3 градусов, ветер юго-восточный 5−10 м/с. Местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.