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12:49 (мск), источник: Интерфакс

Несвойственная поздней осени теплая погода установилась в Перми

Пермь. 23 ноября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Синоптики Центра географических информационных систем и технологий Пермского государственного национального исследовательского университета (ГИС-центр ПГНИУ) зафиксировали рекордное для поздней осени повышение температуры в Перми в связи с поступлением тропического воздуха, сообщается на сайте ГИС-центра.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 64% 765 мм рт. ст. 4 м/с

По данным метеорологов, в ночь на четверг на Средний и Южный Урал пришел тропический воздух из Центральной Азии и Пакистана и распространился над югом Западной Сибири, а также над Средним Поволжьем.

«По данным утреннего радиозондирования атмосферы, температура воздуха на изобарической поверхности (высота около 1,5 км) над Пермью составила +8,8 градусов. Такие значения более характерны для летнего периода», — отмечается в сообщении.

В свою очередь, на сайте Пермского гидрометцентра сообщается, что погода в Пермском крае днем в четверг может достигнуть отметки +3 градусов, ветер юго-восточный 5−10 м/с. Местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Однако теплая погода не продержится долго: уже в пятницу прогнозируется установление «минусовой» температуры, в отдельных районах — гололедица.

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