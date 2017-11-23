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12:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Директор охранного предприятия заплатит штраф за дачу взятки

Мужчина обратился к начальнику лицензионно-разрешительной службы с просьбой продлить лицензию.

В Кемеровской области 40-летнего исполнительного директора охранного предприятия признали виновным в даче взятки должностному лицу.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области, в марте осужденный занимал должность исполнительного директора охранного предприятия. Когда у компании закончилась лицензия на охранную деятельность, директор обратился к начальнику лицензионно-разрешительной службы с просьбой продлить лицензию быстро и без необходимых мероприятий. Сотрудник лицензионно-разрешительной службы попросил за свои услуги 17 подарочных сертификатов парфюмерного магазина на общую сумму 34 000 рублей.

Получение взятки установили сотрудники УФСБ России по Кемеровской области. В отношении 40-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Мужчина полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 300 000 рублей в доход государства. Уголовное дело в отношении взяткополучателя рассматривается в суде.

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