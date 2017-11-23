Директор охранного предприятия заплатит штраф за дачу взятки

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области, в марте осужденный занимал должность исполнительного директора охранного предприятия. Когда у компании закончилась лицензия на охранную деятельность, директор обратился к начальнику лицензионно-разрешительной службы с просьбой продлить лицензию быстро и без необходимых мероприятий. Сотрудник лицензионно-разрешительной службы попросил за свои услуги 17 подарочных сертификатов парфюмерного магазина на общую сумму 34 000 рублей.