Директор охранного предприятия заплатит штраф за дачу взятки
Мужчина обратился к начальнику
Мужчина обратился к начальнику
В Кемеровской области 40-летнего исполнительного директора охранного предприятия признали виновным в даче взятки должностному лицу.
По информации
Получение взятки установили сотрудники УФСБ России по Кемеровской области. В отношении 40-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Мужчина полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 300 000 рублей в доход государства. Уголовное дело в отношении взяткополучателя рассматривается в суде.