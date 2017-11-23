В Рудногорске завершена программа по расселению аварийного жилья

«В эксплуатацию введён многоквартирный жилой дом, в котором в комфортных условиях будут жить 75 граждан, переселённых из аварийного жилья», — пояснила министр.

Общая площадь дома, возведённого взамен аварийного жилья, 1,3 тыс. кв. м, это 34 жилых помещения. На указанные мероприятия были выделены средства из областного бюджета в размере 42,2 млн рублей.