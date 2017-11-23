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13:01 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Рудногорске завершена программа по расселению аварийного жилья

В посёлке Рудногорск Нижнеилимского района завершено расселение аварийного жилого фонда, признанного таковым на 1 января 2012 года. Об этом сообщает 23 ноября 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра строительства, дорожного хозяйства Светлану Свиркину.

«В эксплуатацию введён многоквартирный жилой дом, в котором в комфортных условиях будут жить 75 граждан, переселённых из аварийного жилья», — пояснила министр.

Общая площадь дома, возведённого взамен аварийного жилья, 1,3 тыс. кв. м, это 34 жилых помещения. На указанные мероприятия были выделены средства из областного бюджета в размере 42,2 млн рублей.

Завершить в полном объёме расселение аварийного жилого фонда, признанного таковым на 1 января 2012 года, в Иркутской области необходимо до конца 2017 года. Мероприятия для исполнения указа президента № 600 пока не завершены в Братске, Магистральном Казачинско-Ленского района и ряде других муниципалитетов.

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