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13:03 (мск), источник: Baikal-info.ru

Лесхозы Иркутской области объединятся до 1 марта 2018 года

Лесхозы Иркутской области объединят в одну организацию до 1 марта 2018 года. Такое решение было принято на заседании регионального правительства 23 ноября 2017 года.

Источник: AP 2017

Как рассказал министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда, сейчас есть 27 областных государственных автономных учреждений и одно бюджетное, чья деятельность направлена на охрану, защиту и воспроизводство лесов, общая площадь которых составляет более 64 млн га.

Министр отметил, что существующая система организации лесхозов имеет несколько существенных недостатков. Например, государственное задание по защите, охране и воспроизводстве лесов разрозненно. «Есть единое государственное задание, которые мы разбиваем по лесхозам. В течение года при его выполнении мы несколько раз перебрасываем мероприятия по лесовосстановлению, лесоразведению и противопожарные мероприятия с одного лесхоза на другое. Мы также перебрасываем технику, при этом заключаем между собой договоры, наращиваем кредиторскую задолженность», — комментирует министр.

Кроме того, у лесхозов нет единого подхода к материальному обеспечению, контролю кадровой и бухгалтерской политики, непрозрачное формирование бюджетной части, неэффективное использование основных средств. Объединение лесхозов позволит эффективнее управлять учреждениями, повышать воспроизводство лесов, говорит Сергей Шеверда. Централизованное управление позволит увеличить выполнение госзадания для всей области, оперативно распределять силы и средства между районами для тушения лесных пожаров без заключения договоров между лесхозами.

Штатная численность работников, которая насчитывает более 3300 человек, не изменится: в 2018 году они будут работать на своих должностях, а в 2019 году их переведут с административной работы в производство.

Уполномоченный по правам человека Иркутской области Валерий Лукин спросил, насколько увеличится поступление налогов после объединения. Сергей Шеверда сказал, что в 1,5 раза. Кроме того, уполномоченный сказал, что к нему обращаются люди с жалобами, что не могут воспользоваться льготой, по которой они бесплатно получают древесину для собственных нужд. Сергей Шеверда сказал, что уже подготовлена инициатива регионального минлеса и законопроект, по которому обеспечение людей древесиной и доставку её из района, где много леса, туда, где его мало, будут заниматься лесхозы.

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