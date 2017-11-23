В Калинининградском зоопарке пройдет лекция «Горожане VS деревья»

По мнению Алимпиевой, объемы городского озеленения в Калининграде сегодня в два раза ниже положенного норматива, поэтому социолог предлагает ответить на встрече на несколько вопросов: соответствуют ли эти процессы современному пониманию роли озеленения и мировым трендам в развитии городов, совпадают ли взгляды местных чиновников, экспертов и обычный граждан на проблему городского озеленения и чем рискуют жители Калининграда, оставляя без внимания судьбу городских деревьев.