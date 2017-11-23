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13:07 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калинининградском зоопарке пройдет лекция «Горожане VS деревья»

В Калининградском зоопарке пройдет открытая лекция «Горожане VS деревья», которую проведет кандидат социологических наук, доцент Института гуманитарных наук БФУ им. И. Канта и эко-активист Анна Алимпиева.

Источник: Комсомольская правда

По мнению Алимпиевой, объемы городского озеленения в Калининграде сегодня в два раза ниже положенного норматива, поэтому социолог предлагает ответить на встрече на несколько вопросов: соответствуют ли эти процессы современному пониманию роли озеленения и мировым трендам в развитии городов, совпадают ли взгляды местных чиновников, экспертов и обычный граждан на проблему городского озеленения и чем рискуют жители Калининграда, оставляя без внимания судьбу городских деревьев.

Кроме того, будет дано несколько вариантов решения проблем озеленения. Лекция пройдет 29 ноября в 17:00 в конференц-зале администрации зоопарка. Вход на встречу бесплатный.

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