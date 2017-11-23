Баста вновь обжаловал приговор по делу об оскорблениях Децла

Октябрьский районный суд
«В Ростовский областной суд 21 ноября поступила кассационная жалоба от представителя Вакуленко Антона Стружкова», — пояснил собеседник агентства, добавив, что дата заседания ещё не назначена.
Баста заявлял в суде первой инстанции, что ни одна из четырех его реплик в Twitter не принесла Децлу моральных страданий. По мнению Басты, Толмацкий, подавая суд, пытался «привлечь внимание к своей персоне».
По мнению представителя Децла, напротив, имела место травля со стороны Вакуленко, который «на протяжении года оскорбляет человека».
Суд в Ростове, родном городе Вакуленко, в декабре 2016 года уже взыскал с него 50 тысяч рублей в пользу Толмацкого в ходе рассмотрения иска о защите чести и достоинства. Изначально истец требовал признать факт оскорбления, взыскать с Вакуленко миллион рублей и удалить порочащую, по его мнению, запись из социальных сетей.
Конфликт исполнителей начался с того, что Толмацкий в своем Twitter пожаловался на громкую музыку в клубе Вакуленко, на что тот, тоже в Twitter, грубо ему ответил. Именно это и стало поводом для первого иска.