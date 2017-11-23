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16:00 (мск), источник: РИА Новости

Баста вновь обжаловал приговор по делу об оскорблениях Децла

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя — РИА Новости, Иван Капустин. Рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста/Ноггано) во второй раз обжаловал приговор о взыскании с него 350 тысяч рублей по делу об оскорблениях в соцсетях другого рэпера Кирилла Толмацкого (Децл), сообщил РИА Новости представитель Ростовского областного суда, куда поступила кассационная жалоба.

Источник: РИА Новости

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону в середине августа обязал Вакуленко выплатить Толмацкому 350 тысяч рублей по факту оскорблений в соцсетях. Изначально Децл подал в суд четыре иска на общую сумму в 4 миллиона рублей. Позже все иски были объединены в один. Ростовский областной суд оставил приговор в силе при рассмотрении апелляционной жалобы.

«В Ростовский областной суд 21 ноября поступила кассационная жалоба от представителя Вакуленко Антона Стружкова», — пояснил собеседник агентства, добавив, что дата заседания ещё не назначена.

Баста заявлял в суде первой инстанции, что ни одна из четырех его реплик в Twitter не принесла Децлу моральных страданий. По мнению Басты, Толмацкий, подавая суд, пытался «привлечь внимание к своей персоне».

По мнению представителя Децла, напротив, имела место травля со стороны Вакуленко, который «на протяжении года оскорбляет человека».

Суд в Ростове, родном городе Вакуленко, в декабре 2016 года уже взыскал с него 50 тысяч рублей в пользу Толмацкого в ходе рассмотрения иска о защите чести и достоинства. Изначально истец требовал признать факт оскорбления, взыскать с Вакуленко миллион рублей и удалить порочащую, по его мнению, запись из социальных сетей.

Конфликт исполнителей начался с того, что Толмацкий в своем Twitter пожаловался на громкую музыку в клубе Вакуленко, на что тот, тоже в Twitter, грубо ему ответил. Именно это и стало поводом для первого иска.

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 Баста вновь обжаловал приговор по делу об оскорблениях Децла
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