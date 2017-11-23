Баста вновь обжаловал приговор по делу об оскорблениях Децла

Источник: РИА Новости

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону в середине августа обязал Вакуленко выплатить Толмацкому 350 тысяч рублей по факту оскорблений в соцсетях. Изначально Децл подал в суд четыре иска на общую сумму в 4 миллиона рублей. Позже все иски были объединены в один. Ростовский областной суд оставил приговор в силе при рассмотрении апелляционной жалобы.

«В Ростовский областной суд 21 ноября поступила кассационная жалоба от представителя Вакуленко Антона Стружкова», — пояснил собеседник агентства, добавив, что дата заседания ещё не назначена.

Баста заявлял в суде первой инстанции, что ни одна из четырех его реплик в Twitter не принесла Децлу моральных страданий. По мнению Басты, Толмацкий, подавая суд, пытался «привлечь внимание к своей персоне».

По мнению представителя Децла, напротив, имела место травля со стороны Вакуленко, который «на протяжении года оскорбляет человека».

Суд в Ростове, родном городе Вакуленко, в декабре 2016 года уже взыскал с него 50 тысяч рублей в пользу Толмацкого в ходе рассмотрения иска о защите чести и достоинства. Изначально истец требовал признать факт оскорбления, взыскать с Вакуленко миллион рублей и удалить порочащую, по его мнению, запись из социальных сетей.