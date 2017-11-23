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15:29 (мск), источник: ЮГА.ру

Депутаты гордумы Краснодара присвоят школе № 32 имя Феликса Дзержинского

На сессии гордумы Краснодара депутаты рассмотрят вопрос о присвоении школе № 32 имени Феликса Дзержинского.

Источник: ЮГА.ру

Вопрос об этом есть в повестке заседания, которое состоится 28 ноября. В документах гордумы говорится, что ходатайство о присвоении имени подали сама школа и управление ФСБ России по Краснодарскому краю.

В качестве причины переименования школы в документе указано: «…в целях увековечения памяти выдающегося государственного деятеля Дзержинского Феликса Эдмундовича».

МБОУ СОШ № 32 находится на улице КИМ, 17, школу основали в 1976 году.

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