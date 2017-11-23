Челябинские водители жалуются на новую смесь против гололеда
Замначальника ГИБДД города Алексей Горшков отвечает на вопросы слушателей радио «Комсомольская правда» (95,3 FM).
Замначальника ГИБДД города Алексей Горшков отвечает на вопросы слушателей радио «Комсомольская правда» (95,3 FM).
Каждый вторник с 13:05 до 13:45 на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) на вопросы слушателей отвечает заместитель начальника ГИБДД Челябинска Алексей Горшков. Если полицейский затрудняется ответить в прямом эфире, то записывает обращение и комментирует его в очередной программе через неделю.
Вот о чем его спрашивали в последней программе.
ЧТО С НОВЫМИ ПРАВИЛАМИ НА ЧЕЛЯБИНСКИХ КОЛЬЦАХ.
— Планируется ли смена дорожных знаков на кольцах Новороссийская, Копейское шоссе, Меридиан?
— Видимо вопрос про кольцевое движение в связи с поправками. Напомню, теперь главным всегда является тот, кто едет по кольцу. Только в Челябинске нет кольцевого движения, но есть сложные перекрестки. Конструктивно, они могут выглядеть как кольцо, но их официальный статус — перекресток и он определен дорожными знаками. Так что смотрите внимательно на указатели.
— Интересно, как инспектор выхватывает в потоке пьяных за рулем. Ощущение будто у него сверхспособности!
— Чутье инспектора. Хотя есть и методические рекомендации. Это не секрет, но информация для служебного пользования. В основном, инспектор смотрит на поток и видит водителя, который неадекватно реагирует на человека в форме. Бывает, что автомобиль резко останавливается и водитель пересаживается на пассажирское сиденье. Иногда даже выбегают из машины.
— Ходим в школу № 150 по Красноармейской и Южноуральской. Тротуар на нашем пути
— Устроим проверку, изучим маршрут. Ответ дам на следующей программе.
— Настройте три светофора на Копейском шоссе в районе остановки Профилакторий. Большие пробки по утрам.
— Берем на заметку.
— Видел как у парковки на углу Тернопольской и Ленина стоят четыре эвакуатора с аварийками — мешают движению. Правильно ли это?
— Это спецтранспорт, техника обозначена сигналами, поэтому могут отходить от определенных пунктов ПДД.
СДЕЛАЙТЕ ПОДЗЕМКУ.
— В пос. Мясокомбинат Ленинского района был переход возле кольца троллейбусов. Его убрали, стало неудобно ходить людям пожилого возраста.
— Переход был и его демонтировали. Он создавал угрозу безопасности, там часто сбивали людей. В 200 метрах там «зебра», где можно перейти. Лучше лишний раз пройтись, чем попасть под машину.
— Почему, когда на улице плюсовая температура, дороги обильно поливают «солью», от которой ржавеют машины.
— Раньше сыпали
— Нельзя ли сделать подземный переход в районе Чайковского по Комсомольскому проспекту.
— Я бы с радостью хотел сделать так, чтобы пешеходы никогда не пересекались с транспортом. Но подземный переход — это очень дорого. Думаю, это можно запомнить, как предложение для администрации. Хотя есть менее затратные способы сделать «зебру» безопаснее. Например, искусственные неровности, хорошее освещение.
АВТОМОЙКА СЛИВАЕТ ВОДУ НА ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ.
— Живу на Сони Кривой, 26. При въезде во двор со стороны Красной узкий проезд. При этом паркуют по три машины, загораживают проезд и проход пешеходов. Поставьте ограждение.
— Проверим статус проезда, кто им занимается. Направим в администрацию письмо, что есть жалобы.
— Разрешите поворот со второго ряда в поселок АМЗ с Блюхера.
— Посмотрим, если есть необходимость. Вообще там не такой большой перекресток.
— На Каслинской 62/1 мойка. Оттуда вода льется на проезжую часть в сторону Братьев Кашириных — там перекресток. Когда подмерзает — превращается в каток.
— Здесь есть колодец, который постоянно забивается. Вызываем туда Водоканал, который прочищает канализацию. Работаем и с мойкой. Хотя у них там все легально.
— Есть ли возможность увеличить время проезда на перекрестке
— Мы изучили обстановку. Изменить режим работы светофора там невозможно.