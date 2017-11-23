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14:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Челябинские водители жалуются на новую смесь против гололеда

Замначальника ГИБДД города Алексей Горшков отвечает на вопросы слушателей радио «Комсомольская правда» (95,3 FM).

Источник: Комсомольская правда

Каждый вторник с 13:05 до 13:45 на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) на вопросы слушателей отвечает заместитель начальника ГИБДД Челябинска Алексей Горшков. Если полицейский затрудняется ответить в прямом эфире, то записывает обращение и комментирует его в очередной программе через неделю.

Вот о чем его спрашивали в последней программе.

ЧТО С НОВЫМИ ПРАВИЛАМИ НА ЧЕЛЯБИНСКИХ КОЛЬЦАХ.

— Планируется ли смена дорожных знаков на кольцах Новороссийская, Копейское шоссе, Меридиан?

— Видимо вопрос про кольцевое движение в связи с поправками. Напомню, теперь главным всегда является тот, кто едет по кольцу. Только в Челябинске нет кольцевого движения, но есть сложные перекрестки. Конструктивно, они могут выглядеть как кольцо, но их официальный статус — перекресток и он определен дорожными знаками. Так что смотрите внимательно на указатели.

— Интересно, как инспектор выхватывает в потоке пьяных за рулем. Ощущение будто у него сверхспособности!

— Чутье инспектора. Хотя есть и методические рекомендации. Это не секрет, но информация для служебного пользования. В основном, инспектор смотрит на поток и видит водителя, который неадекватно реагирует на человека в форме. Бывает, что автомобиль резко останавливается и водитель пересаживается на пассажирское сиденье. Иногда даже выбегают из машины.

— Ходим в школу № 150 по Красноармейской и Южноуральской. Тротуар на нашем пути узкий-узкий, знаков нет.

— Устроим проверку, изучим маршрут. Ответ дам на следующей программе.

— Настройте три светофора на Копейском шоссе в районе остановки Профилакторий. Большие пробки по утрам.

— Берем на заметку.

— Видел как у парковки на углу Тернопольской и Ленина стоят четыре эвакуатора с аварийками — мешают движению. Правильно ли это?

— Это спецтранспорт, техника обозначена сигналами, поэтому могут отходить от определенных пунктов ПДД.

СДЕЛАЙТЕ ПОДЗЕМКУ.

— В пос. Мясокомбинат Ленинского района был переход возле кольца троллейбусов. Его убрали, стало неудобно ходить людям пожилого возраста.

— Переход был и его демонтировали. Он создавал угрозу безопасности, там часто сбивали людей. В 200 метрах там «зебра», где можно перейти. Лучше лишний раз пройтись, чем попасть под машину.

— Почему, когда на улице плюсовая температура, дороги обильно поливают «солью», от которой ржавеют машины.

— Раньше сыпали песко-соляной смесью, которая потом превращалась в пыль, забивала «ливневки» и дышать людям было трудно. Теперь используют более универсальное средство. Проливают, чтобы утром не было гололедицы.

— Нельзя ли сделать подземный переход в районе Чайковского по Комсомольскому проспекту.

— Я бы с радостью хотел сделать так, чтобы пешеходы никогда не пересекались с транспортом. Но подземный переход — это очень дорого. Думаю, это можно запомнить, как предложение для администрации. Хотя есть менее затратные способы сделать «зебру» безопаснее. Например, искусственные неровности, хорошее освещение.

АВТОМОЙКА СЛИВАЕТ ВОДУ НА ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ.

— Живу на Сони Кривой, 26. При въезде во двор со стороны Красной узкий проезд. При этом паркуют по три машины, загораживают проезд и проход пешеходов. Поставьте ограждение.

— Проверим статус проезда, кто им занимается. Направим в администрацию письмо, что есть жалобы.

— Разрешите поворот со второго ряда в поселок АМЗ с Блюхера.

— Посмотрим, если есть необходимость. Вообще там не такой большой перекресток.

— На Каслинской 62/1 мойка. Оттуда вода льется на проезжую часть в сторону Братьев Кашириных — там перекресток. Когда подмерзает — превращается в каток.

— Здесь есть колодец, который постоянно забивается. Вызываем туда Водоканал, который прочищает канализацию. Работаем и с мойкой. Хотя у них там все легально.

— Есть ли возможность увеличить время проезда на перекрестке Молодогвардейцев-пр. Победы.

— Мы изучили обстановку. Изменить режим работы светофора там невозможно. Во-первых, все светофоры завязаны в единую систему. Во-вторых, там оптимально настроен сигнал. Минувшим летом мы меняли там длительность — стало только хуже.

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