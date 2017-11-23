В Севастополе 24 ноября запретят движение по Президентскому шоссе
Рядом с трассой взорвут 5 авиабомб времен Великой Отечественной войны.
Рядом с трассой взорвут 5 авиабомб времен Великой Отечественной войны.
В Севастополе, 24 ноября в районе 2-го лесного кордона Мекензиевского лесничества, в Балаклавском районе, обезвредят пять немецких авиабомб «SD-50» и «SC-50» времен Великой Отечественной войны.
Боеприпасы, которым уже семь десятков лет, нельзя перевозить — они могут только так сделать «бах-бах». И саперы уничтожат авиабомбы там, где они были обнаружены — не отходя от кассы.
— Возможный радиус разлета осколков с учетом условий расположения бомб составляет около 300 метров, — предупреждает
Поэтому с 12.00 на время проведения работ по обезвреживанию взрывоопасных предметов приостановят движение на опасном участке Президентского шоссе и вдобавок оцепят окрестности.
— Просьба гостям и жителям города, на период проведения работ по обезвреживанию авиабомбы, воздержаться от передвижения в сторону опасной зоны, — высказывают пожелания спасатели.