В Севастополе 24 ноября запретят движение по Президентскому шоссе

В Севастополе, 24 ноября в районе 2-го лесного кордона Мекензиевского лесничества, в Балаклавском районе, обезвредят пять немецких авиабомб «SD-50» и «SC-50» времен Великой Отечественной войны.

Боеприпасы, которым уже семь десятков лет, нельзя перевозить — они могут только так сделать «бах-бах». И саперы уничтожат авиабомбы там, где они были обнаружены — не отходя от кассы.

— Возможный радиус разлета осколков с учетом условий расположения бомб составляет около 300 метров, — предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю.

Поэтому с 12.00 на время проведения работ по обезвреживанию взрывоопасных предметов приостановят движение на опасном участке Президентского шоссе и вдобавок оцепят окрестности.