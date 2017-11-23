Ветеран нашел волгоградца, спасшего его от гибели под колесами поезда
92-летнему ветерану Великой Отечественной войны Петру Фролову помогли найти мужчину, спасшего его от гибели под колесами поезда в Красноармейском районе Волгограда.
92-летнему ветерану Великой Отечественной войны Петру Фролову помогли найти мужчину, спасшего его от гибели под колесами поезда в Красноармейском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ЛУ МВД России на транспорте, как оказалось, спаситель был не один. Вытащили пенсионера
Напомним, что трагедия с ветераном чуть не случилась 31 мая на железнодорожной станции «Сарепта». Пенсионер споткнулся на путях и упал буквально в паре метров от приближающегося поезда. Ветеран до сих пор пребывает в шоке от произошедшего. В ноябре он решил отыскать спасителя, чтобы поблагодарить. Отметим, что редакция «АиФ-Волгоград» ранее уже публиковала эту историю более подробно с биографией пенсионера. Прочитать ее можно здесь.