Ветеран нашел волгоградца, спасшего его от гибели под колесами поезда

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ЛУ МВД России на транспорте, как оказалось, спаситель был не один. Вытащили пенсионера из-под колес приближающегося поезда два стража порядка — сержант полиции Дмитрий Шеин и старшина полиции Сергей Абыденов. Правоохранители подхватили упавшего ветерана под руки и вытащили с железнодорожных путей на безопасную территорию. Сержант полиции затем успел даже поднять и вернуть пенсионеру его сумку, а старшина в этот момент попытался успокоить старика. Отметим, что коллеги полицейских помогли ветерану отыскать его спасителей и организовать с ними встречу, о которой тот так просил. Добавим, что руководство стражей порядка рассматривает сейчас вопрос о поощрении полицейских, спасших пенсионера.