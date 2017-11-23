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15:21 (мск), источник: АиФ Волгоград

Ветеран нашел волгоградца, спасшего его от гибели под колесами поезда

92-летнему ветерану Великой Отечественной войны Петру Фролову помогли найти мужчину, спасшего его от гибели под колесами поезда в Красноармейском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ЛУ МВД России на транспорте, как оказалось, спаситель был не один. Вытащили пенсионера из-под колес приближающегося поезда два стража порядка — сержант полиции Дмитрий Шеин и старшина полиции Сергей Абыденов. Правоохранители подхватили упавшего ветерана под руки и вытащили с железнодорожных путей на безопасную территорию. Сержант полиции затем успел даже поднять и вернуть пенсионеру его сумку, а старшина в этот момент попытался успокоить старика. Отметим, что коллеги полицейских помогли ветерану отыскать его спасителей и организовать с ними встречу, о которой тот так просил. Добавим, что руководство стражей порядка рассматривает сейчас вопрос о поощрении полицейских, спасших пенсионера.

Напомним, что трагедия с ветераном чуть не случилась 31 мая на железнодорожной станции «Сарепта». Пенсионер споткнулся на путях и упал буквально в паре метров от приближающегося поезда. Ветеран до сих пор пребывает в шоке от произошедшего. В ноябре он решил отыскать спасителя, чтобы поблагодарить. Отметим, что редакция «АиФ-Волгоград» ранее уже публиковала эту историю более подробно с биографией пенсионера. Прочитать ее можно здесь.

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