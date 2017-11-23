ГУ МЧС России по Нижегородской области просит водителей быть осторожными на дорогах в сложных погодных условиях

Источник: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Согласно информации, в региональный Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация об ухудшении погодных условий в регионе в связи с выпадением большого количества мокрого снега, что может осложнить дорожную обстановку.

Ведется круглосуточный мониторинг обстановки с помощью видеокамер. При этом особое внимание уделяется затороопасным участкам. В случае необходимости для реагирования на ухудшение дорожной обстановки могут быть развернуты 52 стационарных пункта обогрева и 28 пунктов временного размещения.

«ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует водителям учитывать поступающую прогнозную информацию и складывающуюся дорожную обстановку. При управлении автомобилем соблюдать безопасную дистанцию, избегать резкого маневрирования и выбирать скоростной режим движения с учетом погодных условий», — говорится в сообщении.