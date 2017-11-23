В Беловежской пуще обнаружили редчайшего филина

Bubo bubo включен в Красную книгу Беларуси. Такой филин вырастает до 78 сантиметров. Размах крыльев у особи от 150 до 188 сантиметров. Самцы как правило весят до 2,1 килограммов. Самки крупнее — до 3,2 килограммов.