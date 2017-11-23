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14:06 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Беловежской пуще обнаружили редчайшего филина

На сайте Беловежской пущи сообщается, что в заповеднике обнаружили редкого филина. Птица Bubo bubo является самым крупным представителем семейства совиных.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Пернатого заметил помощник лесничего в Королево-Мостовском лесничестве.

Bubo bubo включен в Красную книгу Беларуси. Такой филин вырастает до 78 сантиметров. Размах крыльев у особи от 150 до 188 сантиметров. Самцы как правило весят до 2,1 килограммов. Самки крупнее — до 3,2 килограммов.

Этот вид филинов легко узнать по пучкам перьев на голове, которые похожи на уши.

По некоторым данным, в Беларуси около 400−500 пар Bubo bubo.

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