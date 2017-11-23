В Свердловской области изменится расписание пассажирских поездов
Изменения вступят в силу 10 декабря.
Изменения вступят в силу 10 декабря.
На Среднем Урале с 10 декабря изменится график следования пассажирских поездов. Так, курсирование фирменного состава «Кама» по маршруту
— У жителей севера области появится прямое сообщение с черноморским побережьем. Маршрут летнего поезда
В общей сложности в зимний период в Свердловской области будут курсироватьт 18 поездов дальнего следования и 356 составов пригородного сообщения. Прямые и транзитные международные перевозки будут осуществляться в 11 стран Европы и Азии и в 11 стран СНГ и Балтии.