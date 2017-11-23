В Свердловской области изменится расписание пассажирских поездов

На Среднем Урале с 10 декабря изменится график следования пассажирских поездов. Так, курсирование фирменного состава «Кама» по маршруту Пермь-Москва станет ежедневным. Вместо «Малахита», следующего из Екатеринбурга в Москву через Нижний Тагил, на линию выйдет «Ямал» сообщением Москва-Новый Уренгой. От Перми до уральской столицы поезд проследует через станции Чусовская и Нижний Тагил.

— У жителей севера области появится прямое сообщение с черноморским побережьем. Маршрут летнего поезда Екатеринбург-Новороссийск удлинят до Приобья. Из уральской столицы состав будет отправляться по нечетным дням, из Приобья — по четным, — рассказали в пресс-службе СвЖД.