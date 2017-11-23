Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Царев рассказал про настоящие события в Луганске - СМИ
Умер Дмитрий Хворостовский
Кулинарные ошибки: в каком виде не стоит подавать овощи и зелень
Обзор РБК: что происходит в ЛНР
Чубайса допросят по делу о растрате
Чем известен Дмитрий Хворостовский22 ноября после продолжительной болезни скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский
Умерла актриса и певица Делла Риз
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
Ситуация в Донбассе близка к «точке невозврата» - ДНР
Попытку переворота в Луганске подавят — эксперт
Алина Кабаева в стильном кожаном наряде приехала в Милан (фото)
Брежнева с семьей, Утяшева и Кожевникова посетили модный показ
«Шторка на кухню»: пользователи о подвенечном наряде Пугачевой
Друг о Хворостовском: Смог проститься с родителями
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Фоторепортажи
8Военный переворот в Зимбабве
8Внутри Монголии
14:07 (мск), источник: Комсомольская правда

В Свердловской области изменится расписание пассажирских поездов

Изменения вступят в силу 10 декабря.

На Среднем Урале с 10 декабря изменится график следования пассажирских поездов. Так, курсирование фирменного состава «Кама» по маршруту Пермь-Москва станет ежедневным. Вместо «Малахита», следующего из Екатеринбурга в Москву через Нижний Тагил, на линию выйдет «Ямал» сообщением Москва-Новый Уренгой. От Перми до уральской столицы поезд проследует через станции Чусовская и Нижний Тагил.

— У жителей севера области появится прямое сообщение с черноморским побережьем. Маршрут летнего поезда Екатеринбург-Новороссийск удлинят до Приобья. Из уральской столицы состав будет отправляться по нечетным дням, из Приобья — по четным, — рассказали в пресс-службе СвЖД.

В общей сложности в зимний период в Свердловской области будут курсироватьт 18 поездов дальнего следования и 356 составов пригородного сообщения. Прямые и транзитные международные перевозки будут осуществляться в 11 стран Европы и Азии и в 11 стран СНГ и Балтии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Сибири охотника оштрафуют за то, что медведь украл у него ружье
Госдума запретила размещать рекламу на квитанциях ЖКХ
СМИ: глава ЛНР уехал из Луганска в Россию
Производители дешевых лекарств указали на риск их исчезновения
Минтранс разделит автомобилистов на любителей и профессионалов
Что делать, если не пришла платежка из налоговой
Чубайса вызвали на допрос по делу о растрате средств «Роснано»
Специалисты расшифровали данные бортовых самописцев L-410
Земля стала светлее. LED-лампы увеличили световое загрязнение планеты
Спорт
«Зенит» — на выход, «Локомотив» — на вылет В предпоследнем туре группового этапа Лиги Европы санкт-петербургский «Зенит» сыграет с македонским «Вардаром», чтобы приблизиться к выходу в плей-офф с первого места
Авто
Новая Toyota Camry для России: первые изображения Судя по всему, российская версия японского седана не будет отличаться от уже выпущенных на рынок версий для США и Японии
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Друг Джигарханяна о госпитализации актера: это очередная ложь Артур Согомонян опроверг сообщения СМИ о том, что народный артист попал в больницу в тяжелом состоянии
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
IKEA не будет отзывать из России комоды серии «Мальм» вслед за США
В Минстрое допустили подорожание жилья из-за отказа от долевого строительства
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Екатерина Климова показала забавное фото 2-летней дочери Белла позировала для снимка вместе с мамой.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь