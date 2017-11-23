УрФУ поднялся на 17 позиций в рейтинге университетов стран БРИКС

ЕКАТЕРИНБУРГ. Уральский федеральный университет поднялся на 17 позиций в рейтинге университетов стран БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В исследовании британской компании QS среди российских вузов УрФУ занимает седьмое место по количеству иностранных преподавателей.

«В 2018 году УрФУ входит в 17% регионального рейтинга университетов стран БРИКС. С учетом того, что в регионе примерно 9000 университетов (по данным Webometcis, 8976 учреждений, — прим. вуза.), Уральский федеральный — один из 1% лучших вузов БРИКС», — говорится в исследовании.

В общем рейтинге УрФУ занял 63 строчку, показав рост на 17 пунктов с момента первого исследования университетов стран БРИКС по результатам 2014−2015 годов. Среди вузов России УрФУ — один из лидеров: восьмая строчка по показателю академической репутации, 15 позиция по репутации среди работодателей, общее место в стране — 14.