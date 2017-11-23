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14:04 (мск), источник: Apiural.ru

УрФУ поднялся на 17 позиций в рейтинге университетов стран БРИКС

В общем рейтинге УрФУ занял 63 строчку.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Уральский федеральный университет поднялся на 17 позиций в рейтинге университетов стран БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В исследовании британской компании QS среди российских вузов УрФУ занимает седьмое место по количеству иностранных преподавателей.

«В 2018 году УрФУ входит в 17% регионального рейтинга университетов стран БРИКС. С учетом того, что в регионе примерно 9000 университетов (по данным Webometcis, 8976 учреждений, — прим. вуза.), Уральский федеральный — один из 1% лучших вузов БРИКС», — говорится в исследовании.

В общем рейтинге УрФУ занял 63 строчку, показав рост на 17 пунктов с момента первого исследования университетов стран БРИКС по результатам 2014−2015 годов. Среди вузов России УрФУ — один из лидеров: восьмая строчка по показателю академической репутации, 15 позиция по репутации среди работодателей, общее место в стране — 14.

«Составители рейтинга оценивают нашу исследовательскую деятельность как очень интенсивную и справедливо классифицируют нас как университет с широким спектром образовательных и научных направлений. Развитие академического сотрудничества с университетами стран БРИКС остается одним из наших приоритетов. Очевидно, что активная работа в этом направлении находит отражение и в повышении академической репутации вуза, и в росте числа совместных публикаций», — отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

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