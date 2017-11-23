На праздник открытия городской елки в Ростове потратят 300 тыс руб

На его проведение городской бюджет, согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, потратит почти 300 тысяч руб.

Праздник будет сопровождаться театрализованным действием с использованием пиротехнического шоу. В это время здесь будут работать интерактивные площадки с участием творческих партнеров и лучших творческих коллективов. Открытие новогодней елки должно длиться не менее двух часов, зрители увидят Деда Мороза, Снегурочку, сказочных персонажей, которые будут символизировать 2017 и 2018 годы. Кроме того, в представлении обязаны участвовать не менее 12 аниматоров в костюмах.

Также различные мероприятия у городской елки будут проходить с 25 по 30 декабря, а также с 2 по 8 января.