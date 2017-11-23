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15:55 (мск), источник: Деловое сообщество

На праздник открытия городской елки в Ростове потратят 300 тыс руб

Новогоднее шоу в честь открытия главной городской елки возле входа в парк имени Максима Горького состоится в 16 часов 29 декабря.

На его проведение городской бюджет, согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, потратит почти 300 тысяч руб.

Праздник будет сопровождаться театрализованным действием с использованием пиротехнического шоу. В это время здесь будут работать интерактивные площадки с участием творческих партнеров и лучших творческих коллективов. Открытие новогодней елки должно длиться не менее двух часов, зрители увидят Деда Мороза, Снегурочку, сказочных персонажей, которые будут символизировать 2017 и 2018 годы. Кроме того, в представлении обязаны участвовать не менее 12 аниматоров в костюмах.

Также различные мероприятия у городской елки будут проходить с 25 по 30 декабря, а также с 2 по 8 января.

Ранее стало известно, что на пересечении улицы Большой Садовой и переулка Соборного появится светящаяся конструкция из цифр «2018». Цифра «0» будет выполнена в форме арки размером 3,5 м, через которую смогут проходить пешеходы. Остальные три цифры будут около 2,5 м. Кроме того, на площади Советов, у Публичной библиотеки и у кинотеатра «Ростов», а также в других местах центральной части города до 1 декабря будут установлены фигуры белых медведей. Часть мест будут украшать «ледяные» арки.

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