Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Царев рассказал про настоящие события в Луганске - СМИ
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Грэм с размером XL вошла в топ-10 самых богатых моделей (фото)
Собчак рассказала, как слова о Крыме повлияли на ее рейтинг
Чубайса допросят по делу, возбужденному против его коллеги
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
СМИ: Джигарханян попал в больницу в тяжелом состоянии
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Ситуация в Донбассе близка к «точке невозврата» - ДНР
Попытку переворота в Луганске подавят — эксперт
Яна Рудковская надела яркое платье с орнаментом
Шик и блеск: Ольга Бузова примерила эффектное мини-платье
«Шторка на кухню»: пользователи о подвенечном наряде Пугачевой
Друг о Хворостовском: Смог проститься с родителями
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Фоторепортажи
8Военный переворот в Зимбабве
8Внутри Монголии
14:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Уничтожение огромного осиного гнезда сняли на видео

Дезинсектор Джуд Веррет (Jude Verret) снял на видео уничтожение огромного осиного гнезда в американском городе Паттерсон, штат Луизиана. Об этом сообщает Daily Mail.

Гнездо, которое построили шершни, занимало половину небольшого сарая. Веррет разрушил его лопатой, опрыскал ядом, а затем принялся разбирать соты руками. Дезинсектора окружили тысячи насекомых, но специальный костюм, маска и перчатки защитили его от укусов.

Во время загрузки произошла ошибка.

В середине видео Веррет продемонстрировал матку, которая пыталась спрятаться в остатках гнезда. В конце он показывает разрушенные соты, выложенные на лужайке перед сараем.

Во время загрузки произошла ошибка.

Единственный вид шершней, который встречается в Северной Америке — Vespa crabro или шершень обыкновенный. Длина матки варьируется от 2,5 до 3,5 сантиметра, рабочие особи короче. Они не агрессивны и, как правило, не представляют опасности для человека. В Германии, Австрии и некоторых других странах их истребление запрещено законом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Путин: Россия должна быть готова к войне
Почему школьник был прав, пожалев солдат вермахта
СМИ: глава ЛНР уехал из Луганска в Россию
Производители дешевых лекарств указали на риск их исчезновения
Минтранс разделит автомобилистов на любителей и профессионалов
Что делать, если не пришла платежка из налоговой
Чубайса вызвали на допрос по делу о растрате средств «Роснано»
Специалисты расшифровали данные бортовых самописцев L-410
Земля стала светлее. LED-лампы увеличили световое загрязнение планеты
Спорт
«Зенит» — на выход, «Локомотив» — на вылет В предпоследнем туре группового этапа Лиги Европы санкт-петербургский «Зенит» сыграет с македонским «Вардаром», чтобы приблизиться к выходу в плей-офф с первого места
Авто
Новая Toyota Camry для России: первые изображения Судя по всему, российская версия японского седана не будет отличаться от уже выпущенных на рынок версий для США и Японии
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Друг Джигарханяна о госпитализации актера: это очередная ложь Артур Согомонян опроверг сообщения СМИ о том, что народный артист попал в больницу в тяжелом состоянии
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
IKEA не будет отзывать из России комоды серии «Мальм» вслед за США
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Екатерина Климова показала забавное фото 2-летней дочери Белла позировала для снимка вместе с мамой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь