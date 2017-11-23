Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Царев рассказал про настоящие события в Луганске - СМИ
Чем опасны йогурты
Госдеп прокомментировал фото с обнимающимися Путиным и Асадом
Обзор РБК: что происходит в ЛНР
В ДНР ответили на вопрос об участии в противостоянии в Луганске
Чем известен Дмитрий Хворостовский22 ноября после продолжительной болезни скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский
Царев рассказал про настоящие события в Луганске - СМИ
Онкологическая опухоль: от чего умер Хворостовский
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
Ситуация в Донбассе близка к «точке невозврата» - ДНР
Попытку переворота в Луганске подавят — эксперт
Яна Рудковская надела яркое платье с орнаментом
Шик и блеск: Ольга Бузова примерила эффектное мини-платье
«Шторка на кухню»: пользователи о подвенечном наряде Пугачевой
Друг о Хворостовском: Смог проститься с родителями
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Фоторепортажи
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
14:18 (мск), источник: АиФ Челябинск

Радиационная обстановка в Челябинской области стабильна — Роспотребнадзор

Причиной ионизирующего излучения являются природные источники.

Источник: AP 2017

Радиационная обстановка на территории Челябинской области остаётся стабильной, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Управление Роспотребнадзора по Челябинской области ежедневно осуществляет контроль за радиационной обстановкой на территории области, — отметили в ведомстве. — Средние значения естественного гамма-фона не превышают данные многолетних наблюдений».

Максимальные значения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения с 23 октября по 23 ноября зафиксировано в Чебаркуле — 0,20 мкЗв/ч (это 20 мкР/ч), Миассе — 0,17 мкЗв/ч, Коркино, Златоусте и Копейске — 0,16 мкЗв/ч. В Челябинске максимальное значение мощности эквивалентной дозы составило 0,15 мкЗв/ч.

Специалисты Челябинского Гидрометцентра также раз в сутки наблюдают за уровнем радиационного фона.

«По многолетним данным сети наблюдения среднестатистический уровень радиационного фона на территории Челябинской области составляет в среднем 0,11 мкЗв/ч. Он обусловлен, в основном, природной составляющей», — отмечают в Гидрометцентре.

Данных значений бета-активности радионуклидов специалисты Роспотребнадзора и Челябинского Гидрометцентра не обнародуют. При этом именно превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений зафиксировали посты в Аргаяше и Нагорном с 25 сентября по 1 октября. Позже Росгидромет заявил, что концентрация обнаруженного рутений на несколько порядков ниже допустимой активности.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Собираюсь жить до 120». Басков - о невесте и уходе со сцены
СМИ: глава ЛНР уехал из Луганска в Россию
Производители дешевых лекарств указали на риск их исчезновения
Минтранс разделит автомобилистов на любителей и профессионалов
Что делать, если не пришла платежка из налоговой
Путин дал «Сатирикону» грант после ссоры Райкина с Мединским
Специалисты расшифровали данные бортовых самописцев L-410
Земля стала светлее. LED-лампы увеличили световое загрязнение планеты
Спорт
«Зенит» — на выход, «Локомотив» — на вылет В предпоследнем туре группового этапа Лиги Европы санкт-петербургский «Зенит» сыграет с македонским «Вардаром», чтобы приблизиться к выходу в плей-офф с первого места
Авто
Новая Toyota Camry для России: первые изображения Судя по всему, российская версия японского седана не будет отличаться от уже выпущенных на рынок версий для США и Японии
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Друг Джигарханяна о госпитализации актера: это очередная ложь Артур Согомонян опроверг сообщения СМИ о том, что народный артист попал в больницу в тяжелом состоянии
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
IKEA не будет отзывать из России комоды серии «Мальм» вслед за США
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Екатерина Климова показала забавное фото 2-летней дочери Белла позировала для снимка вместе с мамой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь