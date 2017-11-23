Радиационная обстановка в Челябинской области стабильна — Роспотребнадзор
Причиной ионизирующего излучения являются природные источники.
Причиной ионизирующего излучения являются природные источники.
Радиационная обстановка на территории Челябинской области остаётся стабильной, сообщили «АиФ-Челябинск» в
«Управление Роспотребнадзора по Челябинской области ежедневно осуществляет контроль за радиационной обстановкой на территории области, — отметили в ведомстве. — Средние значения естественного
Максимальные значения мощности эквивалентной дозы
Специалисты Челябинского Гидрометцентра также раз в сутки наблюдают за уровнем радиационного фона.
«По многолетним данным сети наблюдения среднестатистический уровень радиационного фона на территории Челябинской области составляет в среднем 0,11 мкЗв/ч. Он обусловлен, в основном, природной составляющей», — отмечают в Гидрометцентре.
Данных значений