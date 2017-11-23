Радиационная обстановка в Челябинской области стабильна — Роспотребнадзор

Источник: AP 2017

Радиационная обстановка на территории Челябинской области остаётся стабильной, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Управление Роспотребнадзора по Челябинской области ежедневно осуществляет контроль за радиационной обстановкой на территории области, — отметили в ведомстве. — Средние значения естественного гамма-фона не превышают данные многолетних наблюдений».

Максимальные значения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения с 23 октября по 23 ноября зафиксировано в Чебаркуле — 0,20 мкЗв/ч (это 20 мкР/ч), Миассе — 0,17 мкЗв/ч, Коркино, Златоусте и Копейске — 0,16 мкЗв/ч. В Челябинске максимальное значение мощности эквивалентной дозы составило 0,15 мкЗв/ч.

Специалисты Челябинского Гидрометцентра также раз в сутки наблюдают за уровнем радиационного фона.

«По многолетним данным сети наблюдения среднестатистический уровень радиационного фона на территории Челябинской области составляет в среднем 0,11 мкЗв/ч. Он обусловлен, в основном, природной составляющей», — отмечают в Гидрометцентре.