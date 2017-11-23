В Омск в выходные придут морозы

Приближаются выходные, и синоптики не радуют прогнозами. В выходные в Омске ждут морозы. По данным открытых интернет-источников, в ночные часы с областном центре и районах ждут при прояснении до минус 20 градусов. В дневные часы будет намного теплее. В субботу днем в Омске столбики термометров поднимутся до отметки 2 градуса ниже нуля, в воскресенье — до 9 градусов по Цельсию.