В Омск в выходные придут морозы
В ночные часы в районах ждут до -20.
В ночные часы в районах ждут до -20.
Приближаются выходные, и синоптики не радуют прогнозами. В выходные в Омске ждут морозы. По данным открытых
Есть и приятная новость: в начале следующей трудовой недели тепло уже вернется в город. Кстати, в Омске ждут снегопады. Они начнутся в среду и будут идти каждый день.
По данным gismeteo.ru:
24 ноября, пятница: −1…−8, ясно.
25 ноября, суббота: −2…−7, облачно.
26 ноября, воскресенье: −9…−17, облачно.
27 ноября, понедельник: −9…−18, ясно.
28 ноября, вторник: −5…−10, снег.