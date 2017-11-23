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14:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омск в выходные придут морозы

В ночные часы в районах ждут до -20.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: 69% 765 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Комсомольская правда

Приближаются выходные, и синоптики не радуют прогнозами. В выходные в Омске ждут морозы. По данным открытых интернет-источников, в ночные часы с областном центре и районах ждут при прояснении до минус 20 градусов. В дневные часы будет намного теплее. В субботу днем в Омске столбики термометров поднимутся до отметки 2 градуса ниже нуля, в воскресенье — до 9 градусов по Цельсию.

Есть и приятная новость: в начале следующей трудовой недели тепло уже вернется в город. Кстати, в Омске ждут снегопады. Они начнутся в среду и будут идти каждый день.

По данным gismeteo.ru:

24 ноября, пятница: −1…−8, ясно.

25 ноября, суббота: −2…−7, облачно.

26 ноября, воскресенье: −9…−17, облачно.

27 ноября, понедельник: −9…−18, ясно.

28 ноября, вторник: −5…−10, снег.

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