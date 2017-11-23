Алматинка чуть не родила в ЦОНе

«7 ноября Алия Алтуняй поехала в ЦОН Медеуского района оформлять так называемые “дородовые”. Не успела Алия получить талон, как у нее начались схватки. Карету скорой помощи она уже дожидалась в кабинете директора ЦОНа под бдительным наблюдением и вниманием сотрудников центра. Когда приехала карета скорой помощи, у Алии отошли воды, и сразу по приезду в перинатальный центр она родила двух девочек», — рассказал Мурат Жуманбай.



По его словам, все сотрудники Медеуского ЦОНа с нетерпением ждали новостей от услугополучательницы и отправились поздравлять Алию в день выписки.



«Счастливая мама рассказала, что Эда и Элиф не первенцы, у них есть старший брат — Али. Выбор таких необычных имен для своих дочерей молодые родители объяснили национальностью отца, — с турецкого имена переводятся, как “щедрая” и “терпеливая”. Мама и двойняшки чувствуют себя хорошо, и уже сегодня Алия отправилась в межведомственный расчетный центр социальных выплат за пособием по рождению и пособием по уходу за ребенком до года», — заключил Мурат Жуманбай.