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14:13 (мск), источник: Kazinform

Алматинка чуть не родила в ЦОНе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Курьезная ситуация произошла недавно в одном из ЦОНов Алматы. О ней в соцсетях рассказал официальный представитель Государственной корпорации «Правительство для граждан» Мурат Жуманбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«7 ноября Алия Алтуняй поехала в ЦОН Медеуского района оформлять так называемые “дородовые”. Не успела Алия получить талон, как у нее начались схватки. Карету скорой помощи она уже дожидалась в кабинете директора ЦОНа под бдительным наблюдением и вниманием сотрудников центра. Когда приехала карета скорой помощи, у Алии отошли воды, и сразу по приезду в перинатальный центр она родила двух девочек», — рассказал Мурат Жуманбай.

По его словам, все сотрудники Медеуского ЦОНа с нетерпением ждали новостей от услугополучательницы и отправились поздравлять Алию в день выписки.

«Счастливая мама рассказала, что Эда и Элиф не первенцы, у них есть старший брат — Али. Выбор таких необычных имен для своих дочерей молодые родители объяснили национальностью отца, — с турецкого имена переводятся, как “щедрая” и “терпеливая”. Мама и двойняшки чувствуют себя хорошо, и уже сегодня Алия отправилась в межведомственный расчетный центр социальных выплат за пособием по рождению и пособием по уходу за ребенком до года», — заключил Мурат Жуманбай.

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