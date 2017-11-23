МОН РК: Дарить новогодние подарки школьникам не запрещено

Источник: Zakon.kz

Родители алматинских школьников возмущены запретом на подарки детям к Новому году. Такие сообщения стали появляться в родительских чатах мессенджера WhatsApp, передает Zakon.kz.

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Сообщается, что якобы появился определенный приказ от Министерства науки и образования РК или Управления образования города. Директора школ доносят суть приказа до учителей и классных руководителей, которые в свою очередь объявляют об этом родительскому комитету.

Некоторые связывают такой запрет с борьбой с поборами в школах. Якобы кто-то из родителей может быть недоволен сбором денег и напишет жалобу в соответствующие органы. Директора школ не желают иметь проблем и поэтому накладывают запрет на любой сбор денег и подарки.

Куратор школ Медеуского и Алмалинского районов Управления образования Алматы Карлыгаш Абдиманапова рассказала корреспонденту портала, что по вопросам празднования Нового года ведомство будет готовить специальное письмо для школ, в котором будут даны инструкции — как проводить праздник, в какое время и так далее.

«По поводу подарков никакой информации не было. Возможно, в этом году от акимата для учеников 1−4 классов будут закуплены сладкие подарки, и они будут даваться детям бесплатно. Если деньги выделят на это, то зачем вам, родителям, еще раз дарить подарки. А если нет, то родители могут подарить, но только в том случае, если все единогласны в этом решении. Поставьте в известность администрацию школы. Ничего в этом страшного нет», — сказала она.

С этим вопросом мы также обратились в Министерство образования и науки РК. По данным пресс-службы ведомства, никаких приказов от МОН РК по поводу запрета дарить подарки школьникам не было.