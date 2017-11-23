Раскрыт механизм жиросжигательного эффекта корицы

Еще в древности люди заметили, что употребление корицы в пищу улучшает пищеварение и репродуктивную функцию у людей. Сегодня одно из веществ, входящее в состав коричного эфирного масла и придающего корице характерный запах, — коричный альдегид — используется в парфюмерии и в сельском хозяйстве в качестве фунгицида и инсектицида. Недавние исследования показали, что коричный альдегид также может быть средством профилактики и лечения ожирения и диабета: он помогал снизить уровень глюкозы в крови и уменьшить излишний вес.

В новой работе ученые решили выяснить, как именно вещество, входящее в состав корицы, может помогать людям бороться с лишним весом. Для своего эксперимента они взяли жировые клетки (адипоциты) мышей и человеческие жировые стволовые клетки (hASCs), полученные от добровольцев-доноров разных возрастов и этнических групп. Ученые зафиксировали, как после добавления в жировые клетки мышей и человека коричного альдегида начинался биохимический каскад реакций, запускавший процесс под названием термогенез. В ходе этого процесса, который был впервые описан в начале 60-х годов прошлого века российским академиком В. П. Скулачевым, организм вырабатывает тепло, сжигая для этого подкожный жир.

Активация термогенеза и переключение метаболизма жировых клеток на повышенную выработку тепла сегодня считается учёными одним из эффективных путей для борьбы с лишним весом. И корица, как показывает исследование, помогает запустить именно этот процесс.

Коричный альдегид при добавлении в культуры жировых клеток повышал экспрессию нескольких генов и синтез ферментов, которые усиливали липидный (жировой) обмен. Также ученые наблюдали увеличение синтеза регуляторных белков Ucp1 и Fgf21, которые непосредственно участвуют в термогенезе.

«Наше исследование показывает, что коричный альдегид стимулирует термогенез и способствует метаболической перестройке жировых клеток. И эти реакции подкожных жировых клеток человека на коричный альдегид позволяют предположить, что он может быть перспективным терапевтическим средством против ожирения», — пишут авторы работы.