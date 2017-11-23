Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Царев рассказал про настоящие события в Луганске - СМИ
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
Вернувшегося в Россию генерала МВД взяли под госзащиту
Обнаружено тело убитого трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу
«Гнусная провокация»: глава Чехии о сюжете телеканала «Звезда»
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
СМИ: Джигарханян попал в больницу в тяжелом состоянии
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
Ситуация в Донбассе близка к «точке невозврата» - ДНР
Попытку переворота в Луганске подавят — эксперт
Алина Кабаева в стильном кожаном наряде приехала в Милан (фото)
Брежнева с семьей, Утяшева и Кожевникова посетили модный показ
«Шторка на кухню»: пользователи о подвенечном наряде Пугачевой
Друг о Хворостовском: Смог проститься с родителями
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8Военный переворот в Зимбабве
8Внутри Монголии
14:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин уронил стул Эрдогана

Президент России Владимир Путин уронил стул, на котором сидел его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. На это обратили внимание пользователи Twitter.

Источник: РИА "Новости"

Судя по одному из видео, это произошло, когда Путин, Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани завершили совместное выступление для прессы по итогам трехсторонних переговоров в Сочи, состоявшихся 22 ноября. Российский лидер поднялся, направился к сидевшему слева от него Эрдогану, пожал ему руку и одновременно отодвинул от него стул, чтобы турецкому президенту, по-видимому, было удобнее встать из-за стола, однако стул упал.

Во время загрузки произошла ошибка.

В отрывке трансляции турецкого телевидения видно, что к упавшему стулу сразу подошел человек в штатском и поднял его.

На переговорах президентов России, Турции и Ирана обсуждалось урегулирование политической ситуации в Сирии. Главы государств, в частности, договорились о необходимости укрепления мер доверия в арабской республике и обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в эту страну.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Путин: Россия должна быть готова к войне
Почему школьник был прав, пожалев солдат вермахта
СМИ: глава ЛНР уехал из Луганска в Россию
Производители дешевых лекарств указали на риск их исчезновения
Минтранс разделит автомобилистов на любителей и профессионалов
Что делать, если не пришла платежка из налоговой
Чубайса вызвали на допрос по делу о растрате средств «Роснано»
Специалисты расшифровали данные бортовых самописцев L-410
Земля стала светлее. LED-лампы увеличили световое загрязнение планеты
Спорт
«Зенит» — на выход, «Локомотив» — на вылет В предпоследнем туре группового этапа Лиги Европы санкт-петербургский «Зенит» сыграет с македонским «Вардаром», чтобы приблизиться к выходу в плей-офф с первого места
Авто
Новая Toyota Camry для России: первые изображения Судя по всему, российская версия японского седана не будет отличаться от уже выпущенных на рынок версий для США и Японии
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Друг Джигарханяна о госпитализации актера: это очередная ложь Артур Согомонян опроверг сообщения СМИ о том, что народный артист попал в больницу в тяжелом состоянии
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Шувалов предложил передать реестр недвижимости налоговой службе
Столешников переулок признан самой дорогой улицей России
Названа сумма самого высокого налога на квартиру в Москве
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Екатерина Климова показала забавное фото 2-летней дочери Белла позировала для снимка вместе с мамой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь