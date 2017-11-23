Жители Мещеры вновь жалуются на мазутное пятно на Волге в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород. 23 ноября.
Нижний Новгород. 23 ноября.
Как сообщается на сайте экологической диспетчерской службы минэкологии Нижегородской области, сообщение о мазутном пятне на Волге поступило в службу 22 ноября.
В своем обращении заявитель указывает, что «с 14 этажа дома по ул. Волжская набережная, дом № 8 видно огромное мазутное пятно». В настоящее время заявка передана в Росприроднадзор.
Ранее сообщалось, что жалобы на мазутные пятна на Волге в районе Борского моста в Нижнем Новгороде поступают в региональное минэкологии с мая 2017 года.
Напомним также, что правительство Нижегородской области намерено направить 2,6 млрд. рублей на реализацию программы по сохранению Волги. Всего на реализацию проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» на территории Нижегородской области из бюджетов всех уровней будет выделено 15,357 млрд. рублей.