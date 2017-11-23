Жители Мещеры вновь жалуются на мазутное пятно на Волге в Нижнем Новгороде

Как сообщается на сайте экологической диспетчерской службы минэкологии Нижегородской области, сообщение о мазутном пятне на Волге поступило в службу 22 ноября.

В своем обращении заявитель указывает, что «с 14 этажа дома по ул. Волжская набережная, дом № 8 видно огромное мазутное пятно». В настоящее время заявка передана в Росприроднадзор.

Ранее сообщалось, что жалобы на мазутные пятна на Волге в районе Борского моста в Нижнем Новгороде поступают в региональное минэкологии с мая 2017 года.