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14:41 (мск), источник: НТА-Приволжье

Жители Мещеры вновь жалуются на мазутное пятно на Волге в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород. 23 ноября. НТА-Приволжье — Жители Мещеры вновь жалуются на мазутное пятно на Волге в Нижнем Новгороде.

Как сообщается на сайте экологической диспетчерской службы минэкологии Нижегородской области, сообщение о мазутном пятне на Волге поступило в службу 22 ноября.

В своем обращении заявитель указывает, что «с 14 этажа дома по ул. Волжская набережная, дом № 8 видно огромное мазутное пятно». В настоящее время заявка передана в Росприроднадзор.

Ранее сообщалось, что жалобы на мазутные пятна на Волге в районе Борского моста в Нижнем Новгороде поступают в региональное минэкологии с мая 2017 года.

Напомним также, что правительство Нижегородской области намерено направить 2,6 млрд. рублей на реализацию программы по сохранению Волги. Всего на реализацию проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» на территории Нижегородской области из бюджетов всех уровней будет выделено 15,357 млрд. рублей.

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