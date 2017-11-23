Глобальное потепление сделало бородатых ящериц глупее

Источник: РИА "Новости"

Такой вывод они сделали после эксперимента, во время которого ученые нагревали воздух в инкубаторе, где находились яйца ящериц.

Оказалось, что животные, вылупившиеся в более теплых условиях, хуже справляются с заданиями на социальный интеллект.

В последние годы ученые находят все больше подтверждений тому, что животные могут быть умнее, чем мы думали. Это относится и к бородатым агамам (Pogona vitticeps) — распространенным в Австралии ящерицам, которые получили свое название из-за характерного шейного мешка. Некоторые исследования показывают, что эти животные способны копировать поведение своих сородичей, если оно помогает получить вознаграждение. Такое поведение позволяет проводить тесты на социальный интеллект (имеется ввиду способность наблюдать за другими ящерицами и учиться у них) и сравнивать членов одной группы между собой.

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Чтобы выяснить, как изменение температур влияет на бородатых агам, исследователи взяли 13 яиц и поместили их в два инкубатора. В первом, где находилось шесть яиц, температура была нормальной, 27 ± 3 градусов Цельсия, а во втором — слегка повышенной, 30 ± 3 градусов Цельсия. После вылупления все ящерицы содержались в одинаковых условиях, а когда особи достигли одного года, ученые провели тесты.

Они поместили бородатых агам в коробку и показали им видео с самкой ящерицы, которая смотрела в определенном направлении. Чтобы задание считалось успешно выполненным, испытуемые должны были в течение пяти секунд посмотреть туда же, куда и особь на записи. Затем исследователи показывали животным второе видео. На нем бородатая агама открывала лапой дверцу, за которой ее ждало вознаграждение — мучные черви. После просмотра ящериц запускали в комнату с такой же дверцей и давали им пять минут на то, чтобы ее открыть.

С первым тестом бородатые агамы справились почти одинаково хорошо, но во втором эксперименте между группами обнаружились отличия. Несмотря на то, что особи из «холодной» группы чаще открывали дверцу, разница оказалась несущественной. Однако ученые заметили, что животные из более теплого инкубатора справлялись с заданием медленнее своих сородичей, вылупившихся в нормальных условиях (p = 0,01).

Разница между группами, по мнению ученых, показывает, что глобальное потепление может влиять на животных самым неожиданным образом. У бородатых агам потенциально может снизиться социальный интеллект, что приведет к проблемам с адаптацией к окружающим изменениям. Исследователи также отмечают, что их результаты аналогичны результатам исследования Джонатана Уэбба (Jonathan Webb) — он обнаружил, что гекконы, вылупившиеся при более высоких температурах, имеют меньше шансов на выживание в дикой природе.

Сегодня известно, что глобальное потепление влияет и на других животных. Медведи кадьяки стали меньше охотиться на питательную нерку и начали есть больше бузины, которая теперь созревает раньше обычного. Также в 2016 году было зафиксировано первое вымирание вида в результате глобального потепления — исчезла рифовая мозаичнохвостая крыса.

Из-за повышения температуры на планете страдает и человек: по ночам в летний период люди спят хуже. Ученые прогнозируют, что к 2050 году из-за глобального потепления уровень бессонницы может возрасти.

Раньше исследователи заявляли о том, что в глобальном потеплении наступила пауза, однако сейчас выяснилось, что ее на самом деле не было.