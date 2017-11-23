В Татарстане за водителями снова следил аэростат
Сотрудники ГИБДД с помощью аэростата ловили нарушителей ПДД на аварийном участке трассы
Сотрудники ГИБДД с помощью аэростата ловили нарушителей ПДД на аварийном участке трассы
Кстати, технология аэростата следующая: его заполняют гелием и поднимают в небо на высоту в 200 метров.
— Обзор аэростата 360 градусов, номер машины можно рассмотреть и зафиксировать факт нарушения с 700 метров. Кроме того, аэростат может работать и в ночное время, — отметил старший авиационный техник управления Росгвардии по РТ Марат Зайнутдинов.
Отметим, что аэростат в Татарстане используют с 2011 года. Например, этим летом его использовали на Кубке конфедераций, а также во время проведения Сабантуя и на Дне города.