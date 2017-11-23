В Татарстане за водителями снова следил аэростат

Кстати, технология аэростата следующая: его заполняют гелием и поднимают в небо на высоту в 200 метров.

— Обзор аэростата 360 градусов, номер машины можно рассмотреть и зафиксировать факт нарушения с 700 метров. Кроме того, аэростат может работать и в ночное время, — отметил старший авиационный техник управления Росгвардии по РТ Марат Зайнутдинов.