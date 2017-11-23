Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Царев рассказал про происходящие события в Луганске - СМИ
Чем опасны йогурты
Вернувшегося в Россию генерала МВД взяли под госзащиту
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
«Гнусная провокация»: глава Чехии о сюжете телеканала «Звезда»
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Ситуация в Донбассе близка к «точке невозврата» - ДНР
Попытку переворота в Луганске подавят — эксперт
Яна Рудковская надела яркое платье с орнаментом
Шик и блеск: Ольга Бузова примерила эффектное мини-платье
«Шторка на кухню»: пользователи о подвенечном наряде Пугачевой
Друг о Хворостовском: Смог проститься с родителями
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
8Внутри Монголии
15:52 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане за водителями снова следил аэростат

Сотрудники ГИБДД с помощью аэростата ловили нарушителей ПДД на аварийном участке трассы Казань-Арск, передает пресс-служба Росгвардии РФ по РТ.

Кстати, технология аэростата следующая: его заполняют гелием и поднимают в небо на высоту в 200 метров.

 — Обзор аэростата 360 градусов, номер машины можно рассмотреть и зафиксировать факт нарушения с 700 метров. Кроме того, аэростат может работать и в ночное время, — отметил старший авиационный техник управления Росгвардии по РТ Марат Зайнутдинов.

Отметим, что аэростат в Татарстане используют с 2011 года. Например, этим летом его использовали на Кубке конфедераций, а также во время проведения Сабантуя и на Дне города.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Пьяная драка у ресторана: в Казани избили помощника прокурора Балашова и следователя из РТ
СМИ: глава ЛНР уехал из Луганска в Россию
Производители дешевых лекарств указали на риск их исчезновения
В России может появиться «белая суббота»
Что делать, если не пришла платежка из налоговой
Путин уронил стул, на котором сидел Эрдоган
Сенатор рассказал о выращивающих табак на дачах россиянах
Зачем Трамп помиловал индеек? Все о Дне благодарения в США
Спорт
«Зенит» — на выход, «Локомотив» — на вылет В предпоследнем туре группового этапа Лиги Европы санкт-петербургский «Зенит» сыграет с македонским «Вардаром», чтобы приблизиться к выходу в плей-офф с первого места
Авто
Новая Toyota Camry для России: первые изображения Судя по всему, российская версия японского седана не будет отличаться от уже выпущенных на рынок версий для США и Японии
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Друг Джигарханяна о госпитализации актера: это очередная ложь Артур Согомонян опроверг сообщения СМИ о том, что народный артист попал в больницу в тяжелом состоянии
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
IKEA не будет отзывать из России комоды серии «Мальм» вслед за США
В Минстрое допустили подорожание жилья из-за отказа от долевого строительства
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Андрей Малахов выбрал имя для сына Телеведущий прислушался к мнению публики.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь