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15:58 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане закупят роботов для уроков в начальных классах

44 робота-манипулятора намерено закупить минобрнауки Татарстана для начальных школ и центров дополнительного образования.

Источник: Аргументы и факты

Речь идёт об установках по изучению роботизированных систем. На эти учебные комплексы и методички к ним планируют потратить около 1,2 млн рублей.

Благодаря этим роботам-манипуляторам ученики начальных классов получат базовые знания по робототехнике, указано в техзадании. Учебные комплексы помогут детям понять, как устроен робот, отработать навыки программирования, научиться управлять роботом и ремонтировать его. По техзаданию, роботы должны быть сделаны из алюминия и ABS-пластика и смогут не только вращаться, но и поднимать 100-граммовые грузы. Дети и педагоги сами смогут задавать алгоритмы для перемещения грузов роботом.

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