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15:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Новогоднюю елку на Театральной площади Краснодара установят 27 ноября

Новогоднюю елку высотой 22 метра полностью смонтируют на Театральной площади Краснодара к понедельнику, 27 ноября. Сейчас специалисты выгружают сборные конструкции зеленой красавицы и готовятся к ее монтажу.

Как сообщили в мэрии кубанской столицы, елка будет оформлена в серебристо-золотой гамме, а по вечерам на ней будут гореть 100 программируемых светодиодных огней.

— Основными украшениями искусственной новогодней елки станут 11 световых ожерелий серебряного и золотого цвета, белые и серебристо-зеленые двусторонние снежинки диаметром от 1 метра, десятки серебристых шаров диаметром 10−20 сантиметров, — говорят в управлении делами администрации города.

Украшать елку закончат к середине декабря, а ее торжественное открытие состоится 23 декабря.

Отметим, что искусственную новогоднюю ель привезли в Краснодар в 2014 году. После праздников она хранится на специальном складе.

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