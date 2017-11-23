Новогоднюю елку на Театральной площади Краснодара установят 27 ноября

Как сообщили в мэрии кубанской столицы, елка будет оформлена в серебристо-золотой гамме, а по вечерам на ней будут гореть 100 программируемых светодиодных огней.

— Основными украшениями искусственной новогодней елки станут 11 световых ожерелий серебряного и золотого цвета, белые и серебристо-зеленые двусторонние снежинки диаметром от 1 метра, десятки серебристых шаров диаметром 10−20 сантиметров, — говорят в управлении делами администрации города.

Украшать елку закончат к середине декабря, а ее торжественное открытие состоится 23 декабря.