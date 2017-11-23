Самарский университет вошел в сотню лучших вузов мира

Впервые Самарский университет попал в этот рейтинг в 2015 году. В 2017 году вуз продемонстрировал стремительный рост и улучшил свои показатели сразу на 58 позиций. Университет переместился из группы вузов, находящихся в интервале 151−200, на 93 место.

«Показанная в рейтинге динамика отражает происходящие в Самарском университете структурно-качественные изменения как в научном, так и в образовательном процессах. Наибольшую динамику Самарский университет в этом году показал по таким направлениям, как академическая репутация, репутация среди работодателей, доля иностранных преподавателей и студентов. Этого мы достигли благодаря участию вуза в федеральной программе повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов «5−100», — отметил ректор Самарского университета Евгений Шахматов.