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15:49 (мск), источник: Pro Город Самара

Самарский университет вошел в сотню лучших вузов мира

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева вошел в ТОП-100 «Рейтинга лучших университетов мира: БРИКС» по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS World University Rankings: BRICS), сообщает пресс-служба вуза.

Впервые Самарский университет попал в этот рейтинг в 2015 году. В 2017 году вуз продемонстрировал стремительный рост и улучшил свои показатели сразу на 58 позиций. Университет переместился из группы вузов, находящихся в интервале 151−200, на 93 место.

«Показанная в рейтинге динамика отражает происходящие в Самарском университете структурно-качественные изменения как в научном, так и в образовательном процессах. Наибольшую динамику Самарский университет в этом году показал по таким направлениям, как академическая репутация, репутация среди работодателей, доля иностранных преподавателей и студентов. Этого мы достигли благодаря участию вуза в федеральной программе повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов «5−100», — отметил ректор Самарского университета Евгений Шахматов.

Во многом продвижению университета на мировом уровне способствует то, что его выпускники работают в ведущих российских и международных компаниях. Кроме того, в самом вузе работают ведущие иностранные преподаватели. Они преподают сразу на английском, и это очень востребовано иностранными студентами. К слову, теперь иностранцы поступают уже не только на инженерию, двигателестроение, космонавтику, но и на юридический, экономический факультеты.

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