NFC-оплата проезда появится на всех станциях столичного метро

Источник: Podrobno.uz

Пока в тестовом режиме она работает на одном автобусе маршрута № 11.

Проект компании Mikroelektronika Plyus предусматривает установку в салоне автобуса валидатора и внедрение единых транспортных карт. При входе в автобус пассажир прикладывает карту к валидатору и моментально получает чек об оплате.

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Кроме того, оплачивать проезд можно и с помощью смартфона, поддерживающего технологию NFC. Принцип тот же — телефон, оснащенный специальным мобильным приложением, необходимо прислонить к валидатору, который снимет деньги со счета и тем самым, будет произведена оплата. Мобильное приложение позволяет просматривать историю поездок, пополнения баланса и снятия денег со счета.

Технология также внедрена и в столичном метрополитене — на станции «Мустакиллик». Система позволяет произвести оплату четырьмя способами: с помощью разового билета проезда, с помощью многоразовой карты оплаты NFC, с помощью QR-код билета, генерируемого мобильным приложением и с помощью смартфона, поддерживающего технологию NFC. Для покупки разового билета у входа в метро установлены специальные вендинговые автоматы, которые принимают наличные и безналичные платежи и выдают билет.

Если пассажир часто пользуется метрополитеном, ему удобнее будет приобрести специальную транспортную карту и просто периодически пополнять ее баланс. Для обладателей смартфонов наиболее оптимальным способом электронной оплаты станут третий и четвертый способы, где вместо карт и билетов можно использовать свой телефон.

Как отметили в компании, это уже финальный этап тестирования, и в скором времени таким оборудованием планируется оснастить и другие городские автобусы.

Что касается внедрения системы в метрополитене, то, по словам разработчиков, до конца следующего года она будет функционировать на всех станциях метро.