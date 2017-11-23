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15:37 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Краснодаре начался прием заявок на благоустройство придомовых территорий на 2018 год

КРАСНОДАР, 23 ноября, ФедералПресс. До 21 декабря жильцы многоквартирных домов в Краснодаре могут направить заявки по обновлению облика и инфраструктуры своих дворов в следующем году.

Это первый этап отбора придомовых территорий для благоустройства в 2018 году в рамках федпроекта «Формирование комфортной городской среды». Он будет реализовываться в кубанской столице второй год подряд.

Заявки по благоустройству принимаются от собственников помещений в многоквартирных домах, которые приняли решение об участии в федеральном проекте на общем собрании жильцов, сообщает пресс-служба города.

Прием заявок и предложений ведет департамент городского хозяйства и ТЭК. Все предложения будут рассматриваться на заседаниях специально созданной муниципальной общественной комиссии. Каждая придомовая территория будет оцениваться по баллам.

На последнем, шестом заседании, 25 декабря будет определен перечень придомовых пространств, которые благоустроят в новом году.

«ФедералПресс» напоминает, что в Краснодаре изменят правила благоустройства территории.

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