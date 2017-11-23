Нижегородцев призвали оценить итоги кампании по ремонту дорог в 2017 году

Горожан могут рассказать, как они относятся к проекту, сообщить, попали ли в план ремонта дороги, по которым они ездят, в какой мере мешал городскому трафику дорожный ремонт, оценить результаты выполненных работ.

Опрос будет проводиться до 30 ноября, стать его участниками могут все желающие.

Результаты будут учтены при формировании плана ремонтной кампании 2018 года.