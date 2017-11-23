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17:00 (мск), источник: ТАСС

МГУ проведет первую олимпиаду для школьников по космонавтике

Учащимся 7−11 классов предложат решить реальные и близкие к реальным задачи, возникающие в работе специалистов космической отрасли.

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. МГУ имени М. В. Ломоносова проведет первую олимпиаду для школьников по космонавтике в этом учебном году. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе вуза.

«В 2017/18 учебном году олимпиаду “Ломоносов” впервые проведут по направлению “космонавтика”. Это первая подобная олимпиада для школьников 7−11 классов. Курировать новое направление будет факультет космических исследований МГУ и Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга МГУ», — отметили в пресс-службе.

Участникам предложат решить реальные и близкие к реальным задачи, возникающие в работе специалистов космической отрасли. Олимпиадные задания потребуют от школьников знаний в области астрономии, физики, математики, информатики и умения находить нестандартные метапредметные подходы к решению. Все победители и призеры нового направления «космонавтика» получат памятные дипломы и сувениры из рук российских космонавтов. Что касается льгот при поступлении в МГУ, то их было решено давать уже после второй такой олимпиады.

Олимпиада проводится в два этапа. Задания заочного тура будут доступны для решения с 5 по 10 декабря 2017 года. Регистрация для участия производится на сайте. Участники, показавшие высокие результаты на заочном туре, будут приглашены на очный тур, который пройдет в марте 2018 года в МГУ.

Олимпиада школьников «Ломоносов» проводится с 2005 года и позволяет получить льготы при поступлении в Московский университет. По количеству участников является самой представительной из всех олимпиад школьников перечня Минобрнауки. По набору профилей она также лидирует: в 2017/18 учебном году Олимпиада проводится по 23 областям: биологии, географии, геологии, журналистике, инженерным наукам, иностранным языкам, информатике, истории, праву, психологии, робототехнике, русскому языку, физике, философии, химии, экологии и др. Главная цель олимпиады — выявить творческие способности школьников и повысить их интерес к научно-исследовательской деятельности.

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