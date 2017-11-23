МГУ проведет первую олимпиаду для школьников по космонавтике

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. МГУ имени М. В. Ломоносова проведет первую олимпиаду для школьников по космонавтике в этом учебном году. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе вуза.

«В 2017/18 учебном году олимпиаду “Ломоносов” впервые проведут по направлению “космонавтика”. Это первая подобная олимпиада для школьников 7−11 классов. Курировать новое направление будет факультет космических исследований МГУ и Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга МГУ», — отметили в пресс-службе.

Участникам предложат решить реальные и близкие к реальным задачи, возникающие в работе специалистов космической отрасли. Олимпиадные задания потребуют от школьников знаний в области астрономии, физики, математики, информатики и умения находить нестандартные метапредметные подходы к решению. Все победители и призеры нового направления «космонавтика» получат памятные дипломы и сувениры из рук российских космонавтов. Что касается льгот при поступлении в МГУ, то их было решено давать уже после второй такой олимпиады.

Олимпиада проводится в два этапа. Задания заочного тура будут доступны для решения с 5 по 10 декабря 2017 года. Регистрация для участия производится на сайте. Участники, показавшие высокие результаты на заочном туре, будут приглашены на очный тур, который пройдет в марте 2018 года в МГУ.