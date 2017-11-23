В Новосибирке предложили назвать мост именем Остапа Бендера
Другие варианты — «Откатный», «Платоновский», «Никчёмный».
Другие варианты — «Откатный», «Платоновский», «Никчёмный».
В Новосибирске стартовал конкурс «Дай имя мосту» на выбор названия для четвёртого моста через Обь. Его инициатором стал
«У нас уже есть “Горб Городецкого”, “Тёщин язык”, “Пьяная дорога”. А как мы будем назвать 4-ый мост, если вопреки здравому смыслу и совести он всё же будет построен?» — написал Лобанов в Facebook.
Подписчики в комментариях предложили варианты, например, «имени Остапа Бендера», «Откатный», «Платоновский», а также «Никчёмный», «Н-ский», «Ненужный».
Мост должны построить к 2023-му году.