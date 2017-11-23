В Новосибирке предложили назвать мост именем Остапа Бендера

В Новосибирске стартовал конкурс «Дай имя мосту» на выбор названия для четвёртого моста через Обь. Его инициатором стал пресс-секретарь музея города Новосибирска Юрий Лобанов.

«У нас уже есть “Горб Городецкого”, “Тёщин язык”, “Пьяная дорога”. А как мы будем назвать 4-ый мост, если вопреки здравому смыслу и совести он всё же будет построен?» — написал Лобанов в Facebook.