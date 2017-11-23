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15:40 (мск), источник: ИА REGNUM

В Новосибирке предложили назвать мост именем Остапа Бендера

Другие варианты — «Откатный», «Платоновский», «Никчёмный».

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске стартовал конкурс «Дай имя мосту» на выбор названия для четвёртого моста через Обь. Его инициатором стал пресс-секретарь музея города Новосибирска Юрий Лобанов.

«У нас уже есть “Горб Городецкого”, “Тёщин язык”, “Пьяная дорога”. А как мы будем назвать 4-ый мост, если вопреки здравому смыслу и совести он всё же будет построен?» — написал Лобанов в Facebook.

Во время загрузки произошла ошибка.

Подписчики в комментариях предложили варианты, например, «имени Остапа Бендера», «Откатный», «Платоновский», а также «Никчёмный», «Н-ский», «Ненужный».

Мост должны построить к 2023-му году.

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