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15:37 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Эпидемию гриппа в Челябинской области ждут в декабре

Эпидемический подъем заболеваемости гриппом в Челябинской области прогнозируется на конец года, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Источник: РИА "Новости"

Медики рекомендуют обратить внимание на профилактику. Как пояснила начальник отдела регионального Роспотребнадзора Раиса Косарева, по данным Всемирной организации здравоохранения в этом году может циркулировать высокопатогенный грипп Н1N1. В предыдущие годы он давал крупный эпидемический подъем, начиная с 2009 года.

На сегодняшний день привито против гриппа более миллиона жителей.

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