Эпидемию гриппа в Челябинской области ждут в декабре

Медики рекомендуют обратить внимание на профилактику. Как пояснила начальник отдела регионального Роспотребнадзора Раиса Косарева, по данным Всемирной организации здравоохранения в этом году может циркулировать высокопатогенный грипп Н1N1. В предыдущие годы он давал крупный эпидемический подъем, начиная с 2009 года.