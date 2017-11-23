Эпидемию гриппа в Челябинской области ждут в декабре
Эпидемический подъем заболеваемости гриппом в Челябинской области прогнозируется на конец года, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Эпидемический подъем заболеваемости гриппом в Челябинской области прогнозируется на конец года, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Медики рекомендуют обратить внимание на профилактику. Как пояснила начальник отдела регионального Роспотребнадзора Раиса Косарева, по данным Всемирной организации здравоохранения в этом году может циркулировать высокопатогенный грипп Н1N1. В предыдущие годы он давал крупный эпидемический подъем, начиная с 2009 года.
На сегодняшний день привито против гриппа более миллиона жителей.