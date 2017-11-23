Сенатор рассказал о выращивающих табак на дачах россиянах

Источник: AFP 2017

«Мне говорят, что в Поволжье, в некоторых — не буду называть сейчас — регионах, мне некоторые губернаторы говорят, что народ начал в прошлом году табак высаживать на дачах, на огородах. Поэтому то, что вы иногда себя тешите и впадаете в такую иллюзию идиллии, на самом деле, в жизни это немножко по-другому. Когда приезжаешь в регион, с ужасом узнаешь, что народ перешел на выращивание табака, махорку. А по статистике нормально — (производство) упало на 21%, и курить вроде стали меньше. На самом деле, это не так», — сказал он на совещании комитета в четверг.

По его словам, если в налоговой политике в табачной сфере ориентироваться на «мировые и европейские стандарты», «то мы точно заставим население выращивать (табак)».

Рост популярности кустарного табака отметил и председатель совета директоров АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» Игорь Моисеев. «У нас не все в порядке с потребительскими табаками, с трубочным табаком, с табаком для самокруток. Очень высокий акциз, существенно выше европейского, и это реально приводит к тому, что сегодня в интернете огромное количество предложений по табаку. Но, правда, его называют “махоркой”, но с точки зрения ботаники это не махорка, это табак, который выращен кустарным способом, кустарным способом высушен без обработки, но он продается, в продаже — 1 тыс. рублей килограмм в интернете», — заявил он.

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«У нас в стране, к примеру, примерно в шесть раз выше акциз на сигары, примерно в шесть раз выше, чем в Англии, в стране, где акцизы самые высокие во всем мире. Из-за этого сигары везутся как угодно: экипажами кораблей и судов, частными лицами. Очень внимательно нужно посмотреть на акцизное обложение именно этого сегмента», — отметил Моисеев.

Он также сообщил, что в этом году фабрика не выпускала папиросы «Прима» из-за ценовой конкуренции с дешевой продукцией, ввезенной из Белоруссии.

«В этом году мы ее (“Приму”) не производили вообще, потому что в сегодняшних условиях она не может стоить меньше 60 рублей, а на рынке белорусская продукция с ценой от 40 до 50 (рублей) великолепного качества, с фильтром, сделанная на Гродненской государственной табачной фабрике. Поэтому в сегодняшних условиях фактически государство у нас право производить отняло», — сказал он.

Рост цен на сигареты из-за повышения акцизов табачные компании называли одной из главных причин падения российского табачного рынка.

Кроме того, из-за разницы в ставках акцизов в странах Таможенного союза растет нелегальный ввоз в Россию сигарет, произведенных в Белоруссии и Казахстане.