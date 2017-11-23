Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Царев рассказал про происходящие события в Луганске - СМИ
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Актер Федор Добронравов отреагировал на запрет посещать Украину
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
В ДНР ответили на вопрос об участии в противостоянии в Луганске
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
СМИ: Джигарханян попал в больницу в тяжелом состоянии
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
Жена Джигарханяна: Он никому сейчас не нужен
Друг о Хворостовском: Смог проститься с родителями
Алина Кабаева в стильном кожаном наряде приехала в Милан (фото)
Брежнева с семьей, Утяшева и Кожевникова посетили модный показ
«Шторка на кухню»: пользователи о подвенечном наряде Пугачевой
Друг о Хворостовском: Смог проститься с родителями
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
8Внутри Монголии
15:47 (мск), источник: Apiural.ru

С 1 января 2018 на Среднем Урале в полном объеме начнет работать единый телефон спасения

ЕКАТЕРИНБУРГ. На Среднем Урале завершилось внедрение Системы единого телефонного номера экстренных служб. С 1 января 2018 года всем жителям Свердловской области в полном объеме будет доступен единый телефон спасения 112. Об этом сообщили в региональном министерстве общественной безопасности.

Как пояснил министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, внедрение системы позволит вывести действия сил быстрого реагирования на самый высокий уровень, усилить качество их управления и координации, в том числе при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях.

«Сформированная на территории Среднего Урала единая сеть экстренных вызовов 15 ноября была запущена в работу в тестовом режиме. После окончания тестирования в конце декабря будет проведена государственная приемка всего комплекса. Таким образом, в Свердловской области с 1 января 2018 года Система-112 будет работать повсеместно и в бесперебойном режиме», — сообщил заместитель начальника Центра обработки вызовов Системы-112 Константин Солодовниченко.

На сегодняшний день в регионе в режиме опытной эксплуатации работают все 73 единые дежурно-диспетчерские службы, объединенные в одну сеть. Созданная сеть охватывает все муниципальные образования Свердловской области.

По номеру «112» уральцы могут сообщать о пожарах, ДТП, правонарушениях или иных обстоятельствах, в том числе на дороге, при которых необходимо вмешательство сотрудников полиции, спасательных служб или медработников. Данная система создана, прежде всего, для сокращения сроков реагирования на обращения граждан, позволяя сообщать о происшествии одновременно всем задействованным экстренным службам. Максимальное время обработки оператором Системы-112 одного звонка, начиная от соединения вызова и заканчивая передачей сообщения компетентным службам, составляет 75 секунд.

Кроме того, единая система позволяет сохранять на линии звонки, поступающие одновременно со всей территории области. Так, если линия одной из ЕДДС занята, звонок автоматически будет переадресован в Центр обработки вызовов, находящийся в Екатеринбурге, который ежедневно принимает до двух тысяч звонков. При этом в составе дежурной бригады диспетчеров Центра обработки вызовов всегда есть штатные психологи, а также специалисты, владеющие несколькими иностранными языкам.

Отметим, комплекс включает в себя несколько подсистем, обеспечивающих не только прием и обработку вызовов на единый номер телефона «112», регистрацию всей поступившей информации и ее передачу в экстренные службы, но и хранение данных о вызовах и их результатах, а также выдачу информации о местонахождении абонента.

Напомним, что Система-112 внедряется в рамках реализации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», который помимо приема вызовов от жителей, предусматривает мониторинг окружающей среды, работы опасных предприятий и гидротехнических сооружений, а также состояния муниципальной инфраструктуры и транспорта.

Так, внедрение Системы-112 ведется в сопряжении с развитием региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения (РАСЦО) и комплексной системой экстренного оповещения населения (КСЭОН). Все эти меры направлены на усиление защиты жизни и здоровья граждан, обеспечение личной и общественной безопасности, а также противодействия угрозам техногенного, природного характера и актам терроризма.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Дмитрий Медведев 30 ноября даст интервью российским телеканалам
СМИ: глава ЛНР уехал из Луганска в Россию
Производители дешевых лекарств указали на риск их исчезновения
В России может появиться «белая суббота»
Что делать, если не пришла платежка из налоговой
Путин уронил стул, на котором сидел Эрдоган
Сенатор рассказал о выращивающих табак на дачах россиянах
Зачем Трамп помиловал индеек? Все о Дне благодарения в США
Спорт
«Зенит» — на выход, «Локомотив» — на вылет В предпоследнем туре группового этапа Лиги Европы санкт-петербургский «Зенит» сыграет с македонским «Вардаром», чтобы приблизиться к выходу в плей-офф с первого места
Авто
Новая Toyota Camry для России: первые изображения Судя по всему, российская версия японского седана не будет отличаться от уже выпущенных на рынок версий для США и Японии
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Друг Джигарханяна о госпитализации актера: это очередная ложь Артур Согомонян опроверг сообщения СМИ о том, что народный артист попал в больницу в тяжелом состоянии
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
IKEA не будет отзывать из России комоды серии «Мальм» вслед за США
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Андрей Малахов выбрал имя для сына Телеведущий прислушался к мнению публики.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь