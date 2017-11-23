С 1 января 2018 на Среднем Урале в полном объеме начнет работать единый телефон спасения

Как пояснил министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, внедрение системы позволит вывести действия сил быстрого реагирования на самый высокий уровень, усилить качество их управления и координации, в том числе при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях.

«Сформированная на территории Среднего Урала единая сеть экстренных вызовов 15 ноября была запущена в работу в тестовом режиме. После окончания тестирования в конце декабря будет проведена государственная приемка всего комплекса. Таким образом, в Свердловской области с 1 января 2018 года Система-112 будет работать повсеместно и в бесперебойном режиме», — сообщил заместитель начальника Центра обработки вызовов Системы-112 Константин Солодовниченко.

На сегодняшний день в регионе в режиме опытной эксплуатации работают все 73 единые дежурно-диспетчерские службы, объединенные в одну сеть. Созданная сеть охватывает все муниципальные образования Свердловской области.

По номеру «112» уральцы могут сообщать о пожарах, ДТП, правонарушениях или иных обстоятельствах, в том числе на дороге, при которых необходимо вмешательство сотрудников полиции, спасательных служб или медработников. Данная система создана, прежде всего, для сокращения сроков реагирования на обращения граждан, позволяя сообщать о происшествии одновременно всем задействованным экстренным службам. Максимальное время обработки оператором Системы-112 одного звонка, начиная от соединения вызова и заканчивая передачей сообщения компетентным службам, составляет 75 секунд.

Кроме того, единая система позволяет сохранять на линии звонки, поступающие одновременно со всей территории области. Так, если линия одной из ЕДДС занята, звонок автоматически будет переадресован в Центр обработки вызовов, находящийся в Екатеринбурге, который ежедневно принимает до двух тысяч звонков. При этом в составе дежурной бригады диспетчеров Центра обработки вызовов всегда есть штатные психологи, а также специалисты, владеющие несколькими иностранными языкам.

Отметим, комплекс включает в себя несколько подсистем, обеспечивающих не только прием и обработку вызовов на единый номер телефона «112», регистрацию всей поступившей информации и ее передачу в экстренные службы, но и хранение данных о вызовах и их результатах, а также выдачу информации о местонахождении абонента.

Напомним, что Система-112 внедряется в рамках реализации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», который помимо приема вызовов от жителей, предусматривает мониторинг окружающей среды, работы опасных предприятий и гидротехнических сооружений, а также состояния муниципальной инфраструктуры и транспорта.