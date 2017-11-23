Смог возвращается: в Челябинске введен особый экорежим

В нем отмечается, что аналогичный экорежим введен и в других южноуральских городах, но их названия не указаны. Минэкологии региона не обновляет соответствующую оперативную информацию почти 10 дней, несмотря на то, что в отдельных муниципалитетах смог сохраняется с 20 ноября.