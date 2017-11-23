Уфа станет центром Международного молодежного фестиваля

В нем примут участие студенческие коллективы и отдельные исполнители, представляющие вузы России и иностранных государств. Возраст участников — до 25 лет.

Их ожидает насыщенная конкурсная и образовательная программа, встречи и мастер-классы с членами жюри и экспертами по направлениям, деятелями в области культуры и искусства. Конкурсная программа состоит из следующих номинаций: «Вокал», «Инструментальный жанр», «Хореография», «Театр моды», «Художественное слово».

Фестиваль направлен на воспитание культуры толерантности среди молодёжи разной национальности и вероисповедания, призван привить молодому поколению любовь к своему отечеству, самобытной и неповторимой культуре, народным традициям, ценности и идеалы содружества в контексте идей УШОС, ЮНЕСКО, отметили в пресс-службе БГПУ имени М. Акмуллы.