Уфа станет центром Международного молодежного фестиваля
УФА, 23 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Международный молодежный фестиваль культуры и языка тюркских народов состоится в Уфе с 28 ноября по 3 декабря.
УФА, 23 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Международный молодежный фестиваль культуры и языка тюркских народов состоится в Уфе с 28 ноября по 3 декабря.
В нем примут участие студенческие коллективы и отдельные исполнители, представляющие вузы России и иностранных государств. Возраст участников — до 25 лет.
Их ожидает насыщенная конкурсная и образовательная программа, встречи и
Фестиваль направлен на воспитание культуры толерантности среди молодёжи разной национальности и вероисповедания, призван привить молодому поколению любовь к своему отечеству, самобытной и неповторимой культуре, народным традициям, ценности и идеалы содружества в контексте идей УШОС, ЮНЕСКО, отметили в
Организаторы мероприятия — Башгоспедуниверситет и Росстудцентр. Проводится при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках реализации Программы развития деятельности студенческих объединений — 2017.