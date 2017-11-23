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15:44 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфа станет центром Международного молодежного фестиваля

УФА, 23 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Международный молодежный фестиваль культуры и языка тюркских народов состоится в Уфе с 28 ноября по 3 декабря.

В нем примут участие студенческие коллективы и отдельные исполнители, представляющие вузы России и иностранных государств. Возраст участников — до 25 лет.

Их ожидает насыщенная конкурсная и образовательная программа, встречи и мастер-классы с членами жюри и экспертами по направлениям, деятелями в области культуры и искусства. Конкурсная программа состоит из следующих номинаций: «Вокал», «Инструментальный жанр», «Хореография», «Театр моды», «Художественное слово».

Фестиваль направлен на воспитание культуры толерантности среди молодёжи разной национальности и вероисповедания, призван привить молодому поколению любовь к своему отечеству, самобытной и неповторимой культуре, народным традициям, ценности и идеалы содружества в контексте идей УШОС, ЮНЕСКО, отметили в пресс-службе БГПУ имени М. Акмуллы.

Организаторы мероприятия — Башгоспедуниверситет и Росстудцентр. Проводится при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках реализации Программы развития деятельности студенческих объединений — 2017.

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