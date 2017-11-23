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16:46 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

День рождения белой медведицы отметят в зоопарке Ростова

День рождения белой медведицы Кометы отметят в зоопарке донской столицы 25 ноября.

Как сообщили в зоопарке, мероприятие, посвященное празднованию пятилетия медведицы, начнется в 13.00.

Виновницу торжества ждут праздничный торт, новые игрушки и реконструированный в этом году вольер.

Напомним, Комета появилась в Ростовском зоопарке в 2014 году. Двухлетнюю медведицу доставили в донскую столицу из Чехии.

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