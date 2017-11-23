Кто поможет футбольным клубам Крыма выжить?

Есть проблема.

В 2014 году многие поставили крест на крымском футболе. Как говорится, о каких перспективах могло идти речь при том, что международные поля для местных команд и футболистов теперь закрыты. Однако на полуострове был создан Крымский футбольный союз, набрано восемь команд. КФС — это, пожалуй, единственная крымская организация, которую признали в мире. УЕФА взяла союз под свое крыло и даже обещала финансовую помощь.

И тут вдруг… Президент КФС Юрий Ветоха заявил на радио «КП» в программе #НаКрючке, что в некоторых городах остро стоит вопрос финансирования футбольных клубов.

— На грани банкротства пока один клуб. Хотя для нас это было неожиданностью, — это ФК «Севастополь», — отметил Ветоха. — По нашей информации, есть еще несколько клубов, которые имеют не самые радужные перспективы в сфере финансирования. Но очень сложно влезать в коммерческие дела каждого клуба, в хозяйственные дела. Все президенты пытаются вытянуть клубы, пытаются всеми способами жизнеспособность им продлить, но бывают, к сожалению, не совсем хорошие перспективы.

Кроме Севастополя проблемы с финансами наблюдаются также в ФК «Рубин Ялта» и в феодосийском ФК «Кафа». Даже были уже небольшие демарши футболистов, но тогда президенты клубов смогли удержать ситуацию и найти средства. Как говорят спонсоры, до конца сезона клубы дотянут, а где искать деньги потом, никто не знает.

На помощь идет Правительство.

Ранее никогда футбольным клубам не выделялись никаких дотаций от федеральных властей. Теперь же Министерство спорта России выделяет средства Крымскому футбольному союзу на поддержку команд.

— Мы каждому клубу в среднем выделяем в год от 5 до 6 миллионов рублей, — рассказал Юрий Ветоха. — Это 50−60 дней учебно-тренировочных сборов из расчета 2,5 тысячи в день на 25 человек. На эти средства закупаются форма и мячи раз в два года. На каждую игру премьер-лиги одной из команд выделяются средства на проезд, а другой на аренду стадиона. Плюс ко всему выплачиваются суточные в день игры, либо питание.

Однако этого мало. Например, ФК «Севастополь» сегодня имеет долг более 6 миллионов рублей, из них 3 миллиона это задолженность по зарплатам футболистам. При клуб не имеет стабильного финансирования.

— История футбола в Севастополе насчитывает более 100 лет, в преддверии другого исторического события — проведения в России Чемпионата мира по футболу, наша задача — популяризировать и развивать этот вид спорта, — считает вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев. — Наша команда — действующий чемпион премьер-лиги КФС, необходимо сохранить этот уровень достижений. Это наша общая ответственность.

В связи с этим правительство города приняло решение создать автономную некоммерческую организацию (АНО) «Футбольный клуб «Севастополь» и перевести туда весь состав клуба.

Годовой бюджет клуба оценили в 60 миллионов рублей. Планируется, что средства АНО выделит правительство. 30 миллионов из этой суммы пойдет на содержание стадиона, где будут проходить тренировки команды. Еще 30 миллионов будет направлено на нужды клуба.

— Надеюсь, что вместе с правительством сможем найти варианты, которые позволят рассчитаться с долгами, и в составе нового юридического лица команда продолжит работать, а стадион — принимать болельщиков, — отметил гендиректор АО «ПФК «Севастополь» Александр Шиловцев.

Деньги дадут ГУПы.

По подсчетам КФС, для поддержки одного крымского клуба надо порядка 20−30 миллионов рублей в год. Однако в республике муниципалитеты вряд ли по примеру Севастополя смогут взять на себя ответственность. Понятно же, что бюджет Севастополя и, например, Бахчисарая, Феодосии или Керчи кардинально отличается.

— Сейчас ситуация выравнивается, я надеюсь, что у нас все будет хорошо, — рассказал «КП» президент симферопольской «ТСК-Таврии» Сергей Бородкин перед большим совещанием. — Мы нашли выход из создавшейся ситуации. Есть шанс, что руководство Крыма поможет.

Это совещание проходило у главы Крыма Сергея Аксенова, со всеми президентами клубов и главой КФС. Сергей Бородкин то ли знал, то ли предчувствовал, но уже скоро Аксенов буквально бросил командам спасательный круг.

— Правительство Республики Крым договорилось с ГУП РК «Крымэнерго» о выделении 60 миллионов рублей Крымскому футбольному союзу на содержание клубов, обеспечение участие крымских команд в соревнованиях и так далее, — написал на своей странице в Facebook Сергей Аксенов. — Считаю, что сумма приличная, и думаю, на начальном этапе данного размера помощи будет достаточно, чтобы команды могли чувствовать себя уверенно.