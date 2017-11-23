Спасатели предупредили о снеге и гололедице в Воронежской области

Источник: РИА "Новости"

Из оперативного прогноза следует, что местами в регионе ожидается умеренный снег (2−5 мм), порывы ветров 3−8 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -9 градусов, днём — от -1 до -6 градусов.

Из-за гололедицы на дорогах возрастают риски возникновения ДТП. Спасатели попросили водителей соблюдать правила дорожного движения и скоростного режима на трассах, ведь при гололедице тормозной путь увеличивается более чем в 8 раз. По возможности, автомобилистам лучше избежать дальних поездок.

Спасатели также напомнили о шести самых опасных участках дорог в регионе. На автодороге М-4 «Дон» повышен риск возникновения аварий на участках в Рамонском районе (490−492 км), в Бобровском районе (622−623 км), в Павловском (645−646 км) и Богучарском (750−751 км) районах. На автодороге Р-298 «Курск-Воронеж» опасность возникновения ДТП возросла в Семилукском районе (212−213 км), на автодороге Р-193 «Воронеж-Тамбов» — в Новоусманском районе (10−12 км).