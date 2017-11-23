Спасатели предупредили о снеге и гололедице в Воронежской области
Специалисты регионального управления МЧС предупредили о снеге и гололедице на дорогах в Воронежской области в пятницу, 24 ноября.
Специалисты регионального управления МЧС предупредили о снеге и гололедице на дорогах в Воронежской области в пятницу, 24 ноября.
Из оперативного прогноза следует, что местами в регионе ожидается умеренный снег (2−5 мм), порывы ветров 3−8 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -9 градусов, днём — от -1 до -6 градусов.
Спасатели также напомнили о шести самых опасных участках дорог в регионе. На автодороге М-4 «Дон» повышен риск возникновения аварий на участках в Рамонском районе (490−492 км), в Бобровском районе (622−623 км), в Павловском (645−646 км) и Богучарском (750−751 км) районах. На автодороге Р-298 «Курск-Воронеж» опасность возникновения ДТП возросла в Семилукском районе (212−213 км), на автодороге Р-193 «Воронеж-Тамбов» — в Новоусманском районе (10−12 км).
Первый сильнейший снегопад начался в Воронежской области вечером вторника, 21 ноября. Он продлился всю ночь. Метель спровоцировала транспортный коллапс в областном центре: утром 22 ноября пробки в городе достигли 9 баллов. Снегопад частично оставил без света 105 населённых пунктов в Воронежской области. Основная причина нарушения электроснабжения — падение на провода веток и деревьев